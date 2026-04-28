Daleke 2005. godine, zbog bola u levom stopalu, Nadal odlazi na opsežnu dijagnostiku gde saznaje da boluje od - misteriozne Miler-Vajsove bolesti.

Reč je o degenerativnom oboljenju koje napada kosti stopala, a poznata je i kao skafoidni osteohondritis. Ovo je retka bolest displazija skafoidne kosti, odnosno deformacije jedne od kostiju koja se nalazi u srednjem delu stopala, a koja je od suštinskog značaja za pokretljivost.

-Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava - pričaju lekari za španske medije.

Nadal je nedavno, na jednoj tribini, govorio kako je sve to podneo.

Tokom turnira u Madridu osetio je bol. A onda je krenula agonija.

-U jednom trenutku karijere, kada sam imao problema sa stopalom, doktor mi je rekao da možda nikada više neću moći da igram tenis na profesionalnom nivou. To je bio veoma težak trenutak za mene. U tim situacijama shvatiš koliko se sve brzo može promeniti.Zbog toga sam naučio da cenim svaki trenutak koji imam na terenu. Svaki meč, svaki trening. Na kraju dana, najvažnije je da imam priliku da igram, jer sam u jednom trenutku mislio da to više neće biti moguće.

Nadal je nastavio da igra tenis i napravio je neverovatne rezultate... Na kraju volja je presudila...