Jelena Dokić je u poslednje vreme posvećena novinarskom poslu, a često govori i piše i o njenom društvenom angažmanu.

Nekada četvrta teniserka sveta je rodom iz Osijeka od oca Damira i majke Ljiljane. Životni put ju je vodio do Australije, gde je provela kasno detinjstvo, a kasnije je predstavljala Jugoslaviju i Australiju u određenim vremenskim intervalima na međunarodnoj sceni. U karijeri je osvojila šest titula.

Sada se oglasila iz Bangladeša i poslala vrlo emotivnu poruku.

- Emociјe... Slomljeno srce. Ovo razaranje јe nezamislivo, životna iskustva su okrutna, a bol devoјčica i žena јe srceparaјući. U Bangladešu je snimamo nešto izuzetno važno. Uskoro - napisala je Dokić uz fotografiju kako grli malu devojčicu.