Bila je dilema da li će Nejmar učestvovati na Svetskom prvenstvu. Nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena je na prethodna tri Mundijala bio udarna igla Brazila, ali su ga povrede uništile u poslednje tri godine i daleko je od svoje najbolje forme.

Ipak, Karlo Anćeloti je odlučio da ga pozove u tim, ali je veliko pitanje u kakvom će biti stanju zbog fizičkih problema.

Iako su najslavniji dani iza njega, Nejmar uvek nađe način da dospe u centar pažnje.

Bloger Kris Gedes posetio ga je u njegovom domu u Santosu uoči prvenstva kako bi publici približio život brazilskog fudbalera, a u njegovoj kući sve pršti od luksuza.

Posebno se ističe njegova impresivna kolekcija satova. Nejmar je pokazao devet ručnih satova koje planira da ponese sa sobom na Svetsko prvenstvo. U kolekciji dominiraju modeli marke Roleks, a tu su i dva primerka Patek Filip. Procenjuje se da je ukupna vrednost ovih satova oko četiri miliona američkih dolara.

Nejmaru je ovo četvrto, ujedno i poslednje Svetsko prvenstvo. Najbolji je strelac u istoriji Brazila sa 79 golova na 127 utakmica i u Severnoj Americi će poslednji put pokušati da donese svojoj zemlji šestu titulu prvaka sveta.