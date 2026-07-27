Dok se u Nemačkoj pravi nova računica, Klop je već doneo svoju prvu ključnu odluku - i to pred predstojeća iskušenja u Ligi Nacija, u kojima će između ostalog igrati i protiv Srbije!

Nakon što se reprezentacija Nemačke raspala na komade na Mundijalu, a Julijan Nagelsman podneo ostavku usled nezapamćenih kritika, Fudbalski savez Nemačke (DFB) aktivirao je jedinu preostalu "nuklearnu opciju". Pozvali su čoveka koji jedini ima autoritet, harizmu i znanje da prodrma posrnulog giganta - Jirgena Klopa.

Raspored je takav da mora odmah da se reaguje.

Prvi pravti testovi očekuju Nemce već u Ligi nacija, najpre paklene utakmice protiv Holandije i Grčke, a potom i dvomeč protiv reprezentacije Srbije (1. oktobar i 13. novembar).

Iz tabora "pancera" dolazi jedna zvanična potvrda o njegovom prvom važnom potezu.

Iako su mnogi očekivali potpunu seču knezova i izbacivanje starih senatora nakon sramote na Mundijalu, Klop je odlučio da sačuva kičmu tima. Džošua Kimih ostaje kapiten i glavna poluga Nemačke i pod novim selektorom.

To je potvrdio i na trenerskom kongresu u Majncu sportski direktor reprezentacije, čuveni Rudi Feler.

-Pretpostavljam da tu neće biti nikakvih promena. Džošua Kimih je na mnogim utakmicama dokazao da je pravi barjaktar i veliki kapiten ove reprezentacije. Ne mogu da zamislim da će tu doći do bilo kakvog većeg reza - kaže Rudi Feler.

To znači da će upravo Kimih kao kapiten predvoditi Nemačku u mečevima Lige nacija, gde će tražiti pobede protiv Srbije i ostalih rivala.