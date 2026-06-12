Balov (19) je sa Crvenom zvezdom potpisao potpisao četvorogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje na još jednu sezonu i zadužio broj osam.

Bugarski fudbaler je dosadašnji deo karijere proveo u Slaviji iz Sofije, za koju je u sezoni 2025/26 odigrao 33 utakmice i zabeležio šest golova i sedam asistencija.

- Srećan sam što sam ovde u Beogradu, u najvećem klubu na Balkanu. Imam velike ambicije i želim da zajedno ostvarimo što više pobeda i osvojimo još mnogo trofeja. To je moj san još od detinjstva i mislim da mi se upravo ostvario - rekao je Balov.

On je naveo da će se boriti na svakom treningu i svakoj utakmici kako bi dao maksimum i pomogao ekipi.

- Hteo bih da obradujem navijače i da postanem važan deo ovog kluba, jer bi to za mene bilo nešto najlepše. Pratio sam Zvezdu još od malih nogu, divio sam se tom velikom klubu i nadam se da ću uskoro osetiti tu atmosferu i kao igrač na terenu. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti mnogo uspeha i doneti radost svim navijačima Crvene zvezde - izjavio je bugarski fudbaler.

Balov je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije Bugarske, a u martu ove godine debitovao je i za seniorski tim, kada je postigao gol.

Zvezda je prethodno u letnjem prelaznom dovela Muhameda Čama i Loizosa Loizua.