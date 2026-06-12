Tako španski list "AS" pokreće pitanje do kada će Novak Đoković igrati tenis, odnosno razmišlja da li je ovo kraj njegove karijere! Iako smo prethodnih godina slušali od Novaka da mu je cilj plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, kako bi ponovo bio u društvu najboljih svetskih sportista, čini se da je sve više onih koji su skeptični da će srpski teniser nastupiti na tom takmičenju.

Novinar Haime Davila pita se da li je došao kraj Novaka Đokovića, jer je prošlo već više od 1000 dana od kako je osvojio grend slem titulu, a u međuvremenu je napunio 39 godina, smanjio broj turnira na kojima učestvuje i počeo da ispada od tenisera koji ranije nikako nisu mogli da ga ugroze. "Da li će ikada osvojiti 25. grend slem?", jedno je od glavnih pitanja španskog novinara u ovom tekstu.

Ujedno, Haime ističe da bi predstojeći Vimbldon mogao da bude poslednja dobra prilika da Novak Đoković osvoji grend slem titulu. Na turniru neće biti Karlos Alkaraz koji je i dalje povređen, Janik Siner mnogo više voli beton nego travnatu podlogu, a svi ostali su "tu negde" - odnosno, nedovoljno bolji od srpskog tenisera. To bi Novak Đoković morao da iskoristi ako želi da dodatno pomeri granicu teniske istorije.

-Srbin igra sve manje i manje, a sve više i više pati. Već je neko vreme bio veoma selektivan u organizovanju svog rasporeda, ali sada ga njegovo fizičko stanje praktično diktira. Đoković je 2026. godine učestvovao u samo 13 mečeva, sa skorom od 9-4 obeleženim dvomesečnom pauzom zbog problema sa ramenom. Prošle godine, u kojoj je njegovo veliko dostignuće bio plasman u polufinale na četiri velika turnira, uspeo je 'samo' da podigne titule u Atini i Ženevi, dva ATP turnira iz 250 kategorije. To su mu jedine titule posle olimpijskog zlata 2024. godine - navodi se u tekstu, uz podsećanje da su prošle godine Đokovića na grend slemovima pobeđivali Alkaraz i Siner, a pre nekoliko dana Žoao Fonseka.

Nastavio je u istom ritmu.

-Uprkos svim njegovim naporima, dolazi trenutak kada ništa ne deluje dovoljno. Đoković je morao da se suoči sa stvarnošću i promeni ono što je najsvetije: svoj teniski stil. Nole koji se sada takmiči je sasvim drugačiji od onog koji se takmičio pre deset godina. Ove godine, na primer, 32% njegovih poena počinje agresivnim servis-volej sekvencama ili neposrednim napadom nakon servisa; 2014. godine taj procenat je bio jedva 9%. Više nije toliko zainteresovan za iscrpljujuće razmene udaraca, uglavnom zato što nije u stanju da ih dosledno održava, pa otuda i njegova hitnost da skrati poene i smanji svoje kretanje. Trenutno je prosečna pređena udaljenost po razmeni udaraca 12,4 odsto manja nego 2018. godine. 'Novi Đoković' je mnogo selektivniji u svojim naporima - navodi se u tekstu španskog lista.