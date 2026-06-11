Naime, iz Španije stižu informacije da je za Dilana Osetkovskog ozbiljno zainteresovana Valensija.

Prema navodima španskog novinara Oskara Hererosa, koje je izneo u razgovoru na Jutjub kanalu Serhija Vegasa, Valensija želi da angažuje američkog krilnog centra pred povratničku sezonu u Evroligi.

Osetkovski je letos stigao u redove crno-belih i mogao bi da napusti klub posle godinu dana. Dodatno interesovanje izaziva činjenica da njegov bivši klub Unikaha nema pravo preče kupovine.

Krilni centar je tokom sezone u Evroligi prosečno beležio 7,2 poena, 2,9 skokova i 1,0 asistenciju za nešto više od 20 minuta provedenih na parketu.

Valensija je ove sezone na opšte iznenađenje otišla na fajnal-for Evrolige. Jasno je da će španski klub pretrpeti određene promene i uveliko se radi na sklapanju tima za narednu takmičarsku godinu.