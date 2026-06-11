Sada već bivši trener Crvene zvezde, Saša Obradović, iskoristio je slobodno vreme da poseti popularni ribnjak u Republici Srpskoj i odlučio da se počasti specijalitetima u selu Gornje Loplje u opštini Teslić.

Nakon poraza od Partizana u polufinalnoj seriji ABA lige sa 2:0 i ispadanja u plej-inu Evrolige od Barselone, Zvezda je odlučila da se rastane sa Sašom Obradovićem.

Jedinu titulu koju su crveno-beli osvojili je Kup Radivoja Koraća.

- Saša Obradović. Velika nam je čast danas bila ugostiti legendu košarke. Hvala na poseti - napisao je domaćin uz fotografiju na Instagramu, a komentari ispod su pravi hit.

Naravno, kako to obično biva, bilo je brojnih komentara na račun Obradovića i njegovog vođenja ekipa crveno-belih u proteklom periodu.