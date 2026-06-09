Ana Ivanović je bila gost na Akademiji Rafaela Nadala gde je maturantima te akademije delila diplome.

Srpkinja je bila Nadalov gost u Majorki. Tamo je održala govor povodom mature polaznika ove akademije.

Naravno, tu je bio i Rafael Nadal, koji se zahvalio Ani Ivanović na njenom prisustvu i što je došla da podrži nove mlade teniske nade.

-Čestitamo generaciji 2026! Nadam se da ćete se rado sećati godina provedenih u Rafa Nadal Akademiji i Rafa Nadal školi i da ćete poneti mnogo lepih uspomena. Mnogo ćete nam nedostajati i želim vam sve najbolje u ovom uzbudljivom novom poglavlju vaših života!

Hvala Ani Ivanović što si nam se pridružila na ovako posebnom danu za sve nas! Bilo je divno ugostiti te - poručio je Nadal.