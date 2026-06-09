Košarkaši Barselone poveli su protiv Tenerifa u polufinalu ACB lige.

Blaugrana je na svom terenu slavila ubedljivo rezultatom 100:67.

Katalonci nisu dopustili iznenađenje poput onog iz prethodne runde, kada je Tenerife eliminisao Real Madrid uz dva "brejka".

Brizuela je bio najefikasniji sa 18 poena. Šengelija je dodao 14, uz sedam skokova i četiri asistencije, Laprovitola je imao 12 poena i šest asistencija.

Kod gostiju su se istakli Jebo sa 16 poena i šest skokova. Mils i Skrab su imali po devet poena.

Drugi meč je na programu u četvrtak od 20.00, a igra se na tri pobede.

Drugi polufinalni par čine Valensija i Huventud.