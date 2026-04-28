Gotovo svakodnevno šuškalo se o Interu, Juventusu, Borusiji Dortmund, ali sudeći po pisanju “Sportinja”, reprezentativac Srbije mogao bi već tokom nedelje put Londona.

Prema informacijama spomenutog izvora, talentovani vezista je pred potpisom za Arsenal, a iznos obeštećenja trebalo bi da iznosi fiksno 12.000.000 evra uz bonuse, koji bi potencijalno mogli da narastu do 20.000.000 evra.

Često su u Ljutice Bogdana naglašavali da će to biti istorijska prodaja Crvene zvezde, ali makar za sada vlasnik rekorda je i dalje Veljko Milosavljević, koji je minulog leta pojačao Bornmut za 15.000.000 evra.

-Oko Kostova su se lomili mnogi klubovi i menadžeri. Njega zastupa agencija koja ima veze sa bivšim fudbalerom Aleksandrom Kolarovom. Ipak, i Kostov i Kolarov i Zvezda dali su saglasnost jednom poznatom menadžeru da radi na Vasilijevom transferu i nađe mu dobar klub. Arsenal je jedva dočekao i ponudio je 12.000.000 evra. Znali su čelnici londonskog kluba da će Zvezda tražiti više, pa su ponudili izdašne bonuse i procenat od buduće prodaje. Ostali su još detalji, ali sa svim dodacima, transfer bi mogao da pređe 20.000.000 evra, tako da je dogovor na pomolu - prenosi “Sportinjo” reči svog anonimnog izvora.