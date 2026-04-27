Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov našao se na drugom mestu liste najperspektivnijih mladih igrača iz liga van top 4.

Istraživanje CIES fudbalske observatorije rangiralo je mlade igrače na osnovu indeksa iskustva, koji obuhvata minutažu i nivo takmičenja u odnosu na vršnjake iste pozicije.

Prema tome, Kostov je zauzeo drugu poziciju sa indeksom 2.72, a ispred njega je samo Konstantinos Karetsas koji igra za Genk, dok je na trećem mestu Nejtan de Kat iz Anderlehta.

Zvezdinom biseru je tako po ko zna koji put odato priznanje, čime je pokazao da je jedan od najtalentovanijih evropskih fudbalera i s pravom je privukao pažnju velikog broja evropskih klubova.

U istom istraživanju mesto je našao i još jedan srpski fudbaler, Vasilije Novičić Kapiten IMT-a je deseti sa indeksom 2.29.

CIES u ovom modelu vrednuje broj odigranih minuta i jačinu takmičenja u prethodnoj godini, čime se meri relativno iskustvo u odnosu na vršnjake, a rezultati pokazuju da se igrači iz Srbije nalaze među najzapaženijima u toj kategoriji.