Mladi fudbaler Crvene zvezde, Vasilije Kostov, privlači iz dana u dan veliku pažnju evropske javnosti.

Talentovani vezista crveno-belih našao se među deset najboljih ocenjenih ofanzivnih igrača sveta do 20 godina prema najnovijem indeksu fudbalske observatorije CIES.

Prema objavljenim podacima, Kostov zauzima sedmo mesto sa ocenom 80,3 i nalazi se u društvu najperspektivnijih mladih fudbalera današnjice. Na vrhu liste nalazi se Lamin Jamal, dok su među vodećima i Jan Diomande, Lenart Karl i Endrik.

Istraživanje CIES-a je zasnovano na detaljnoj analizi ofanzivnog učinka igrača i obuhvata brojne parametre.

Od golova i asistencija, preko uspešnih driblinga i kreiranih šansi, do doprinosa u završnici napada i progresije lopte kroz teren.