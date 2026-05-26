Crvena zvezda ima plan za svog napadača...

Nema žurbe pošto napadaču aktuelna saradnja ističe u junu 2027. godine, što već pokušavaju da iskoriste neki klubovi.

Cilj im je da bivšem igraču Farensea ponude bogat ugovor, a da obeštećenje ne bude veliko. Kako otkriva MaxBet Sport, golgeter je odbio da ponovo igra u Saudijskoj Arabiji. Al Tavon je imao plan da ga angažuje i na prvu loptu nisu uspeli. Odgovor igrača je nedavno bio da želi još da ostane u Evropi.

Napadač sa italijanskim pasošem je u leto 2022. godine nastupao za Damak.

Posle samo godinu dana je prešao u Portugaliju, gde je imao dobar učinak i usledila je selidba u Beograd. Nekoliko puta su se već raspitivale ekipe iz Emirata i Japana i povratak u Brazil. U domovini je nastupao u mlađim kategorijama Sao Paula i Palmeirasa. Na glavnu scenu je došao u ekipi Portuguesa.

Na nekoliko poslednjih mečeva u Superligi su dolazili i skauti iz Rusije i Švajcarske. Učinak Brazilca je bio zapažen, a u svim takmičenjima je odigrao 47 utakmica, postigao je 18 golova, upisao je šest asistencija za 2.850 minuta na terenu.

Ostaje da se vidi kakav će biti rasplet...