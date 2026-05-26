-Sad da smo nešto spavali u zadnjih tri, četiri dana - nismo, ali kad zatvorim oči, šta je moj san? Da uđem u Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom. Samo to. Možemo da pričamo, znaš Liga Evrope, tu mi je bolje, mogu da osvojim neki bod... Ali ne, meni je san Liga šampiona - rekao je Stankovića za "Mozzarsrpot".

Nastavio je u istom ritmu.

-E sad, ako ne uđem, šta će biti? Evo, mogu da vam stavim glavu umesto ove lopte odmah ovde. Znam da će biti masakr, jer od velikih očekivanja dolaze velika razočarenja. Ali ja znam da će se ta lopta kotrljati na "Marakani", igraće se fudbal. Ili će se igrati Liga šampiona ili Liga Evrope ili Liga konferencije, šta god. Igraće se fudbal i ove i sledeće i one tamo i za deset godina. Neću se razboleti. Biće mi mnogo teško. Sportski ću prihvatiti ili uspeh ili poraz. Ali će fudbal ići dalje i ja ću nastaviti da radim dalje. Ne znam kako da vam kažem, neću stati. Neću uzeti i pocepati diplomu ili trenersku licencu i reći: 'Eto, nisam ušao u Ligu šampiona, život mora da stane.' Ne, uradiću sve da sa Zvezdom uđem u Ligu šampiona, ali i više od toga, jer mora da se uradi i više od toga da bi se ušlo u Ligu šampiona - poručio je između ostalog Stanković.

Osvrnuo se i na utakmicu sa Lilom.

-Lil, to je jedino na čemu je ostao zarez. Francuskoj je ostvarena istorijska pobeda. Oni su nama, na primer, napravili uslugu što su stavili Buadija da igra desnog beka. Možda su nas tu malo i potcenili. Ali, trebalo je doneti koji gol više iz Lila. Sigurno da bi nam bilo lakše. Znao sam da će u Beogradu Lil biti drugačiji. U svakom segmentu igre, i u ulasku u igru i u niskom bloku i u visokom presingu. I napred da će biti drugačiji. Spremili smo se. Od četiri poluvremena tri smo bili bolji, ali nije bilo dovoljno. Žao mi je samo što smo posle četiri minuta primili gol u Beogradu. Napravili plan i program kako ćemo da ukomponujemo svih dvadeset igrača u sedam dana, da odigraju Lil - derbi - Lil i da probamo da izvučemo najviše iz toga. Spremio sam se da drugu utakmicu protiv Lila malo više da trpim, kako se to kaže žargonski, ali nisam očekivao gol u četvrtom minutu. Radili smo na tome, stvarno nema veze ko je čuvao Žirua, al' sam samo rekao, šta god da se desi, čuvaš samo Žirua. Iako je pet igrača slobodno u 16 metara, čuvamo samo Žirua. To odgurivanje rukom i udarac glavom, na to je napravio celu svoju karijeru. I tako smo i primili gol. Drugo poluvreme smo to malo korigovali i bilo je dosta bolje. Igračima je mnogo teško palo. Stvarno im je mnogo teško palo, jer smo hteli da idemo dalje - poručio je između ostalog Stanković.