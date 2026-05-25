Kako javljaju nigerskiji mediji, Partizan je ušao u trku za napadača Nice Terema Mofija, koji trenutno nastupa na pozajmici u Portu.

Prema pisanju portala "BSNSports", pored Partizana u trci za 27-godišnjeg napadača nalazi se i francuski klub Troa, dok se navodi da u Nici ne računaju ozbiljno na njegove usluge iako ima važeći ugovor.

Mofija je klub sa Azurne obale doveo iz Lorijena u leto 2023. godine za čak 22,5 miliona evra, ali se nije nametnuo, pa je usledila pozajmica u Portugaliji.

Napadač se trenutno nalazi u završnici sezone u Portu, gde je već osvojio titulu prvaka države, ali je njegova budućnost i dalje neizvesna.

Njegova plata iznosi oko 2,8 miliona evra godišnje, što predstavlja ozbiljan finansijski izazov za zainteresovane klubove. Iako se njegova tržišna vrednost procenjuje na oko 10 miliona evra, opcija pozajmice mogla bi da bude jedino realno rešenje za klubove poput Partizana.