Fudbalski klub Milan otpustio je danas trenera Masimilijana Alegrija.

- Nakon razočarenja prošle sezone, cilj je bio jasan: povratak u Ligu šampiona i izgradnja temelja za uspeh i konstantan niz na vrhu Serije A. Tokom većeg dela sezone ostali smo među prva dva mesta u ligi, sa realnom šansom da se borimo za titulu. Međutim, završnica sezone bila je daleko ispod našeg prethodnog nivoa, a sinoćnji razočaravajući poraz pretvorio je ovu sezonu u nedvosmislen neuspeh - piše u saopštenju Milana.

Alegri je svoj drugi mandat na klupi Milana započeo u maju 2025. godine, i od tada je na ukupno 42 utakmice na kojima je vodio ekipu tog kluba zabeležio 22 pobede, 10 remija i 10 poraza.

Milan je nakon jučerašnjeg poraza od Kaljarija (1:2) sezonu završio na petom mestu na tabeli Serije A sa 70 bodova, jednim manje od četvrtoplasiranog Koma, koji je zauzeo najnižu poziciju koja nosi plasman u Ligu šampiona.

Devetnaestostruki prvak Italije će tako sledeće sezone igrati u Ligi Evropa.

Uz Alegrija, Milan je danas otpustio i svog izvršnog direktora Đorđa Furlanija, sportskog direktora Iljija Tarea i tehničkog direktora Džefrija Monkadu.

- Sada je vreme za promene i duboku reorganizaciju sportskog sektora kluba. Zahvaljujemo se svakom od njih na radu i posvećenosti tokom njihovog mandata u klubu - navodi se u saopštenju Milana.

Za ekipu Milana, između ostalog, nastupa i srpski defanzivac Strahinja Pavlović.