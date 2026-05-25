Fudbalski savez Srbije (FSS) i njegovi disciplinski organi hitno su reagovali povodom dešavanja nakon utakmice Radnički Kragujevac - Javor, saznaje Tanjug.

Disciplinska i Etička komisija FSS pokrenule su disciplinski postupak protiv kragujevačkog superligaša. Prema našim saznanjima, očekuju se ozbiljne sankcije za Radnički - od igranja svih javnih utakmica na stadionu "Čika Dača" bez prisustva publike i visokih novčanih kazni, do mogućnosti odigravanja pojedinih mečeva van Kragujevca.

Utakmica poslednjeg kola plej-auta Superlige Srbije između Radničkog i Javora odigrana je u nedelju u Kragujevcu, a završena je bez pobednika, 2:2. Po završetku meča, huligani su upali na teren i napali domaće fudbalere.

Radnički je na kraju zauzeo 12. mesto na tabeli plej-auta sa 45 bodova i izborio je opstanak u SLS. Javor je osvojo 14. poziciju sa 42 boda i nije uspeo uspeo da izbori opstanak u SLS, a klub iz Ivanjice naredne sezone igraće u Prvoj ligi Srbije.