Predsednik ekipe TSC-a Janoš Žemberi oglasio se dan nakon što je njegov klub ispao iz Superlige.- Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi - rekao je Žemberi za "Mozzarsport", a onda izneo kratku analizu:

- Moramo da zbijemo redove i da uradimo analize, jer je bilo dosta naših grešaka, mojih grešaka, pa grešaka trenera... Nismo imali ni sreće sa povredama igrača, čak i tokom ove nedelje: Savić se razboleo, Saša Jovanović se povredio na prošloj utakmici, Bosić i Capan tokom ovog meča, pa su morala deca da ulaze u igru.

Kako i sam kaže, klubovi ispadaju i vraćaju se...

- Sve je to normalno iz kulture iz koje ja dolazim. Klubovi ispadaju iz lige, vraćaju se... Klub predsednika Fudbalskog saveza Mađarske je ispao iz lige četiri godine, bilo mu je potrebno tri sezone da se vrati. Isto važi i za klub Viktora Orbana... Prema tome, igraće se fudbal i dalje u Bačkoj Topoli, život se nastavlja. Spremićemo se da se takmičimo u Mozzart Bet Prvoj ligi, koja će biti isto jaka sledeće sezone.