Heroj Nišlija bio je Ibrahim Mustafa. Fudbaler iz Gane je u igru ušao u 71. minutu, a u finišu meča pogodio donji desni ugao iskusnog golmana Stamenkovića i doneo tri boda svom timu.

Posle tog gola usledilo je veliko slavlje na tribinama, koje su upotpunili rezultati na ostalim stadionima.

U drugim susretima koji su imali veliki značaj u borbi za opstanak, TSC je ostvario ubedljivu pobedu nad Javorom rezultatom 6:1. Ekipa iz Bačke Topole već je posle prvih 45 minuta vodila 4:0 i praktično rešila pitanje pobednika.

Strelci za TSC bili su Dragoljub Savić, koji je postigao dva gola, zatim Andrej Todoroski, Bogdan Petrović, Radivoje Bosić i Miloš Šatara. Jedini pogodak za Javor delo je Ervea Turea.

U još jednom važnom duelu u donjem delu tabele, IMT i Radnički iz Kragujevca odigrali su bez golova u Zaječaru.

Podsetimo, iz lige su već ispali Spartak i Napredak, koji su danas odigrali međusobni meč, a preostala dva mesta koja vode u niži rang pokušaće da izbegnu ostali timovi u plej-autu.