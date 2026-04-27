Strelci za Mladost bili su Jovan Ćirić u 45+1. i Petar Bojić u 64. minutu. Jedini strelac za domaći tim bio je Radivoj Bosić u 21. minutu.



Fudbaleri TSC-a su meč završili sa igračem manje, pošto je Bosić isključen u 66. minutu.

TSC se nalazi na 12. mestu na tabeli plej-auta SLS sa 40 bodova, dok je Mladost na 13. poziciji sa 37.

Mladost će u narednom kolu plej-auta dočekati Spartak, dok će TSC gostovati kragujevačkom Radničkom.

Ranije danas su igrali: IMT - Radnički Niš 2:0, Javor - Napredak 4:0 i Radnički Kragujevac - Spartak 4:0.