Prvi put u istoriji, Mundijal zajednički organizuju tri države domaćina – SAD, Kanada i Meksiko, a utakmice će se igrati u ukupno 16 gradova.
Čak 1.248 fudbalera predstavljaće 48 zemalja. Ovo je istorijski turnir i prvi u novom, proširenom formatu koji donosi rekordan broj učesnika na najvećoj sportskoj smotri.
Meksiko
Selektor: Havijer Agire
Golmani: Giljermo Očoa (AEL Limasol), Raul Ranhel (Gvadalahara), Karlos Asevedo (Santos Laguna).
Odbrana: Hesus Galjardo (Toluka), Sesar Montes (Lokomotiva Moskva), Horhe Sančes (PAOK), Johan Vaskez (Đenova), Izrael Rejes (Amerika), Mateo Čaves (AZ Alkmar).
Sredina terena: Edson Alvares (Fenerbahče), Orbelin Pineda (AEK Atina), Roberto Alvarado (Gvadalahara), Luis Romo (CD Gvadalahara), Luis Čaves (Dinamo Moskva), Erik Lira (Cruz Azul), Žilberto Mora (Tihuana), Brajan Gutijerez (CD Gvadalajara), Obed Vargas (Atletiko Madrid), Alvaro Fildalgo (Betis).
Napad: Raul Himenes (Fulam), Aleksis Vega (Toluka), Santijago Himenes (Milan), Sesar Uerta (Anderleht), Hulijan Kvinones (Kacija), Giljermo Martines (UNAM), Armando Gonzales (CD Gvadalajara).
Južna Afrika
Selektor: Hugo Bros
Golmani: Ronven Vilijams (Mamelodi Sandauns), Rikardo Gos (Sivelele), Sifo Čejn (Orlando Pajrejts).
Odbrana: Obri Modiba (Mamelodi), Kuliso Mudau (Mamelodi), Nkosinati Sibisi (Orlando), Mbekezeli Mbokazi (Čikago), Ime Okon (Hanover), Samukele Kabini (Molde), Kulumani Ndamane (Mamelodi), Tabang Matulidi (Polokvane), Kamogelo Sebelebele (Orlando), Bredli Kros (Kajzer Čifs), Olvetu Makhanja (Filadelfija).
Sredina terena: Teboho Mokoena (Mamelodi), Sfefelo Sitole (Tondela), Talente Mbata (Orlando), Džejden Adams (Mamelodi).
Napad: Temba Zvane (Mamelodi ), Lajl Foster (Barnli), Evidens Makgopa (Orlando), Osvin Apolis (Orlando), Igram Rajners (Mamelodi), Relebohile Mofokeng (Orlando), Tapelo Maseko (AEL Limasol), Tsepang Moremi (Orlando).
Južna Koreja
Selektor: Hong Mjung-bo
Golmani: Kim Seung-gju (Tokio), Jo Hjeon-vu (Ulsan), Song Bum-keun (Džonbuk).
Odbrana: Kim Min-je (Bajern), Kim Mun-hvan (Tedžon), Seol Jong-vu (Crvena zvezda), Li Tae-seok (Austrija Beč), Park Jin-seob (Žejđang), Kim Tae-hjeon (Kašima), Li Han-beom (Midtjland), Jens Kastrop (Borusija Menhengladbah), Li Ki-hjuk (Gangvon), Čo Vi-je (Džonbuk).
Sredina terena: Li Je-sung (Majnc), Hvang Hi-čan (Vulverhempton), Hvang In-beom (Fejnord), Li Kang-in (PSŽ), Paik Seung-ho (Birmingem), Kim Jun-gju (Džonbuk), Li Dong-gjong (Ulsan), Be Jun-ho (Stouk), Ji-sung (Svonsi), Jang Hjun-jun (Seltik).
Napad: Son Hong-min (Los Anđeles), Čo Gue-sung (Midtjiland), Oh Hjon-gju (Bešiktaš).
Češka
Selektor: Miroslav Kubek
Golmani: Matej Kovar (PSV), Jindrih Stanek (Slavija), Lukas Horniček (Braga).
Odbrana: Vladimir Kufal (Hofenhajm), Tomas Holes (Slavija), Ladislav Krejči (Vulverhempton), David Zima (Slavija), Jaroslav Zeleni (Sparta Prag), David Jurašek (Slavija), David Dudera (Slavija), Robin Hranac (Hofenhajm), Stepan Čalupek (Slavija).
Sredina terena: Tomas Souček (Vest Hem), Vladimir Darida (Hradec), Lukas Provod (Slavija), Mihal Sadilek (Slavija), Pavel Šulc (Lion), Lukas Červ (Plzenj), Hugo Sočurek (Sparta), Aleksandr Šojka (Plzenj), Denis Visinski (Plzenj).
Napad: Patrik Šik (Bajer), Adam Hložek (Hofenhajm), Jan Kuhta (Sparta), Tomas Čori (Slavija), Mojmir Hitil (Slavija).
Grupa B
Kanada
Selektor: Džesi Marš
Golmani: Dejn Sent Kler (Inter Majami), Maksim Krepo (Orlando siti), Oven Gudman (Barnsli).
Odbrana: Alister Džonston (Seltik), Lik de Fužerol (Dender), Alfi Džons (Midlzbro), Džoel Voterman (Čikago), Derek Kornelijus (Rendžers), Mojse Bombito (Nica), Alfonso Dejvis (Bajern), 22. Riči Larija (Toronto), 23. Niko Sigur (Hajduk Split).
Sredina terena: Matje Šoanijer (Los Anđeles), Stiven Eustakio (Los Anđeles), Ismael Kone (Sasuolo), Lijam Milar (Hal), Džejkob Šafelburg (Los Anđeles), Tejdžon Bjukenan (Viljareal), Ali Ahmed (Norič), Džonatan Osorio (Toronto), 25. Nejtan Saliba (Anderleht), Marselo Flores (UANL).
Napadači: Kajl Larin (Sautempton), Džonatan Dejvid (Juventus), Tani Oluvaseji (Viljareal), Promis Dejvid (Union SG).
Bosna i Hercegovina
Selektor: Sergej Barbarez
Golmani: Nikola Vasilj (Sent Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).
Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfika), Nihad Mujakić (Gacijantep), Nikola Katić (Šalke), Tarik Muharemović (Sasuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Denis Hadžikadunić (Sampdorija), Nidal Čelik (Lens).
Sredina terena: Amir Hadžiahmetović (Hal), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsrue), Ermin Mahmić (Liberec), Benjamin Tahirović (Brondbi), Amar Memić (Plzenj), Armin Gigović (Jang Bojs), Kerim Alajbegović (Salcburg), Esmir Bajraktarević (PSV).
Napadači: Ermedin Demirović (Štutgart), Jovo Lukić (Univerzitatea Kluž), Samed Baždar (Jagjelonia Bjalistok), Haris Tabaković (Borusija Menhengladbah), Edin Džeko (Šalke).
Katar
Selektor: Julen Lopetegi
Golmani: Mahmud Abunada (Al-Rajan), Salah Zakarija (Al-Duhail), Mešal Baršam (Al-Sad).
Odbrana: Pedro Migel (Al-Sad), Lukas Mendes (Al-Vakra), Isa Laje (Al-Arabi), Ajub Al-Ui (Al-Garafa), Homam Ahmed (Kultural Leonesa), Boualem Kouki (Al-Sad), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Al-Hašmi Al-Husein (Al-Arabi).
Sredina terena: Jasem Gaber (Al-Rajan), Abdulaziz Hatem (Al-Rajan), Karim Budiaf (Al-Duhail), Ahmed Fati (Al-Arabi), Asim Madibo (Al-Vakra), Mohamed Al-Manai (Al-Šamal).
Napadači: Ahmed Alaeldin (Al-Rajan), Edmilson Žunior (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Garafa), Hasan Al-Hajdos (Al-Sad), Akram Afif (Al-Sad), Jusuf Abdurisag (Al-Vakra), Ahmed Al-Ganei (Al-Garafa), Almoez Ali (Al-Duhail), Tasin Jamšid (Al-Duhail).
Švajcarska
Selektor: Murat Jakin
Golmani: Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Ivon Mvogo (Lorijen), Marvin Keler (Jang Bojs).
Odbrana: Miro Muheim (Hamburg), Silvan Vidmer (Majnc), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Manuel Akanđi (Intere), Rikardo Rodriges (Betis), Eraj Komert (Valensija), Aurele Amenda (Ajtraht), Luka Žakez (Štutgart).
Sredina terena: Denis Zakarija (Monako), Remo Frojler (Bolonja), Johan Manzambi (Frajburg), Granit Džaka (Sanderlend), Ardon Jašari (Milan), Đibril Su (Sevilja), Kristijan Fasnaht (Jang Bojs), Mišel Ebišer (Piza), Fabijan Rider (Augzburg).
Napadači: Bril Embolo (Ren), Dan Ndoje (Notingem Forest), Ruben Vargas (Sevilja), Noa Okafor (Lids), Zeki Amduni (Barnli), Sedri Iten (Fortuna).
Grupa C
Brazil
Selektor: Karlo Ančeloti
Golmani: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče), Veverton (Gremio).
Odbrana: Markinjos (PSŽ), Danilo Luiz (Flamengo), Aleks Sandro (Flamengo), Gabrijel (Arsenal), Bremer (Juventus), Vesli (Roma), Ibanjez (Al-Ahli), Daglas Santos (Zenit), Leo Pereira (Flamengo).
Sredina terena: Kazemiro (Mančester junajted), Lukas Paketa (Flamengo), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Fabinjo (Al-Itihad), Danilo (Botafogo).
Napadači: Nejmar (Santos), Vinisijus Žunior (Real), Rafinja (Barselona), Gabrijel Martineli (Arsenal), Mateus Kunja (Mančester junajted), Endrik (Lion), Luis Enrike (Zenit), Igor Tijago (Brentford), Rajan (Bornmut).
Maroko
Selektor: Mohamed Uabi
Odbrana: Ašraf Hakimi (PSŽ), Nusair Mazraui (Mančester junajted), Najef Agerd (Marsej), Čadi Rijad (Kristal Palas), Isa Diop (Fulam), Anas Salah-Edin (PSV), Zakarija El Uadi (Genk), Reduen Halhal (Mehelen), Jusef Belamari (Al-Ahli).
Sredina terena: Sofijan Amrabat (Betis), Azedin Unahi (Đirona, Nil El Ajnaui (Roma), Bilal El Hanus (Štutgart), Ismael Sajbari (PSV), Samir El Murabet (Strazbur), Ajub Bouadi (Lil), Gezim Jasin (Strazbur).
Napadači: Brahim Dijas (Real), Ajub El Kabi (Olimpiakos), Abde Ezalzuli (Betis), Sofijan Rahimi (Al-Ain), Šemzdin Talbi (Sanderlend), Ajub Amaimuni (Ajntraht).
Haiti
Selektor: Sebastijen Minje
Golmani: Džoni Plasid (Bastija), Aleksander Pjer (Sošo), Jozue Duverže (Koblenc).
Odbrana: Rikardo Ade (LDU Kito), Karlens Arkus (Anže), Martin Eksperiens (Nanci), Žan-Kevin Duvernj (Gent), Djuk Lakroa (Kolorado Svičbecks, Vilžen Pogan (Varegem), Hanes Delkroa (Lugano), Kito Termonsi (Jang Bojs).
Sredina terena: Leverton Pjer (Vizela), Žan Žak Danle (Filadelfij), Karl Sen (El Paso Lokomotiv), Žan-Rikner Belgard (Vulverhempton), Pjer Vudenskie (Violet), Dominik Simon (Tatran).
Napadači: Dakens Nazon (Esteglal), Francdi Pjero (Rizespor), Derik Etjen (Toronto, Lucijus Didson (Dalas), Ruben Providens (Almere), Jozue Kazimir (Okser), Jasin Forčjun (Vizela), Vilson Isidor (Sanderlend), Leni Džozef (Ferencvaros).
Škotska
Selektor: Stiv Klark
Golmani: Krejg Gordon (Harts), Angus Gan (Notingem Forest), Lijam Keli (Rendžers).
Odbrana: Grant Henli (Hibernian), Džek Hendri (Al-Etifak), Aron Hiki (Brentford), Dom Hajam (Reksem), Skot Makena (Dinamo Zagreb), Nejtan Paterson (Everton), Entoni Ralston (Seltik), Endi Robertson (Liverpul), Džon Sutar (Rendžers), Kiran Tirni (Seltik).
Sredina terena: Rajan Kristi (Bornmut), Findli Kertis (Kilmarnok), Luis Ferguson (Bolonja), Ben Ganon-Doak (Bornmut), Džon Makgin (Aston Vila), Keni Maklin (Norič), Skot Maktomini (Napoli), Tajler Flečer (Mančester junajted).
Napadači: Če Adams (Torino), Lindon Dajks (Čarlton), Džordž Hirst (Ipsvič), Lorens Šenkland (Harts), Ros Stjuart (Sautempton).
Grupa D
Sjedinjene Američke Države
Selektor: Maurisijo Poketino
Golmani: Met Tarner (Nju Ingland Revolušn), Mat Friz (Njujork), Kris Brejdi (Čikago).
Odbrana: Seržinjo Dest (PSV, Kris Ričards (Kristal Palas), Entoni Robinson (Fulam), Oston Trasti (Seltik), Majls Robinson (Sinsinati), Tim Rim (Šarlot, Aleks Frimen (Vilareal), Maks Arfsten (Kolumbus), Mark Makenzi (Tuluz), Džoi Skali (Borusija Menhengladbah).
Sredina terena: Tajler Adams (Bornmut), Đovani Rejna (Borusija Menhengladbah), Veston Makeni (Juventus), Sebastijan Berhalter (Vankuver Vajtkeps), Kristijan Roldan (Sijetl), Malik Tilman (Bajer).
Napadači: Rikardo Pepi (PSV), Kristijan Pulišić (Milan), Brenden Aronson (Lids), Gadži Rajt (Koventri), Folarin Balogun (Monako), Tim Vea (Marsej, Alehandro Zendehas (Klub Amerika).
Paragvaj
Selektor: Gustavo Alfaro
Odbrana: Gustavo Gomes (Palmeiras), Žunior Alonso (Atletiko Mineiro), Fabijan Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sanderlend), Huan Kaseres (Dinamo Moskva), Gustavo Velaskes (Sero Portenjo), Hose Kanale (Lanus), Alehandro Majdana (Taljeres).
Sredina terena: Migel Almiron (Atlanta junajted), Kaku (Al-Ain), Ramon Sosa (Palmeiras), Andres Kubas (Vankuver), Dijego Gomes (Brajton), Damijan Bobadilja (Sao Paulo), Brajan Oheda (Orlando), Matijas Galarza (Atlanta), Maurisijo (Palmeiras).
Napadači: Antonio Sanabrija (Kremoneze), Hulio Ensiso (Strazbur), Gabrijel Avalos (Independijente), Aleks Arse (Independijente Rivadavija), Isidro Pita (Bragantino), Gustavo Kabaljero (Portsmut).
Australija
Selektor: Toni Popović
Golmani: Metju Rajan (Levante), Pol Ico (Randers), Patrik Bič (Melburn siti).
Odbrana: Miloš Degenek (APOEL), Alesandro Ćirkati (Parma), Džejkob Italijano (Gracer), Džordan Bos (Fejnord), Džejson Gerija (Albireks Nigata), Kaj Trevin (Njujork), Aziz Behić (Melburn siti), 19. Hari Sutar (Lester), Kameron Bardžes (Svonsi), Lukas Herington (Kolorado Rapids).
Sredina terena: Konor Metkaf (Sent Pauli), Ajdin Hrustić (Herakles), Ejden O’Nil (Njujork), Kameron Devlin (Harts), Džekson Irvin (Sent Pauli), Pol Okon-Engstler (Sidnej).
Napad: Metju Leki (Melburne), Mohamed Ture (Norič), Aver Mabil (Kasteljon), Nestor Irankunda (Votford), Kristijan Volpato (Sasuolo), Nišan Velupilaj (Melburn Viktori), Tete Jengi (Mačida).
Turska
Selektor: Vinćenco Montela
Golmani: Ugurdžan Čakir, Altaj Bajindir, Mert Gunok;
Odbrambeni igrači: Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Zeki Čelik, Ozan Kabak, Mert Muldur, Abdulkerim Bardakdži, Eren Elmali, Čaglar Sojundžu, Samet Akajdin;
Vezni igrači: Arda Guler, Džan Uzun, Orkun Kokču, Hakan Čalhanoglu, Ismail Juksek, Kan Ajhan, Salih Ozdžan;
Napadači: Kenan Jildiz, Bariš Alper Jilmaz, Kerem Akturkoglu, Junus Akgun, Oguz Ajdin, Deniz Gul, Irfan Džan Kahvedži.
Grupa E
Nemačka
Golmani: Oliver Bauman, Manuel Nojer i Aleksander Nibel;
Odbrambeni igrači: Džošua Kimih, Niko Šloterbek, Natanijel Braun, David Raum, Valdemar Anton, Paskal Gros, Antonio Ridiger, Malik Tijao i Džonatan Ta;
Vezni igrači: Džamal Musijala, Džejmi Leveling, Aleksandar Pavlović, Nadim Amiri, Feliks Nmeča, Angelo Štiler i Leon Gorecka;
Napadači: Kaj Haverc, Deniz Undav, Maksimilijan Bejer, Florijan Virc, Nik Voltemade, Lenart Karl i Leroj Sane.
Selektor: Julijan Nagelsman
Kurosao
Golmani: Tajrik Bodak, Trevor Dornbus i Eloj Rom;
Odbrambeni igrači: Rišedli Bazur, Džošua Brenet, Rošon Van Ejma, Šerel Floranjus, Deveron Fonvile, Jurijen Gari, Armando Obispo i Šurandi Sambo;
Vezni igrači: Žuninjo Bakuna, Leandro Bakuna, Livano Komenensija, Kevin Felida, Arjani Marta, Tajriz Noslin i Godfrid Rumeratu;
Napadači: Džeremi Antonise, Tahit Čong, Kendži Gore, Sontje Hansen, Džervane Kastaner, Brendli Kuvas, Jurgen Lokadija i Džarl Margarita.
Selektor: Dik Advokat
Obala Slonovače
Golmani: Jahja Fofana, Mohamed Kone i Alban Lafon;
Odbrambeni igrači: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Ndika i Vilfred Singo;
Vezni igrači: Seko Fofana, Parfe Giagon, Krist Inao Ulai, Frank Kesi, Ibraim Sangare i Žan-Mišel Seri;
Napadači: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikola Pepe, Bazumana Ture i Elje Vai.
Selektor: Emers Fae
Ekvador
Golmani: Ernan Galindes, Mojzes Ramires, Gonzalo Valje;
Odbrambeni igrači: Pjero Inkpije, Vilijan Pačo, Pervas Estupinjan, Feliks Tores, Žoel Ordonjes, Džekson Porozo, Anhelo Presijado, Jajmar Medina;
Vezni igrači: Mojzes Kaisedo, Alan Franko, Gonzalo Plata, Kendri Paes, Pedro Vite, Žordi Alsivar, Denil Kastiljo, Džon Jeboa, Nilson Angulo, Alan Minda;
Napadači: Ener Valensija, Kevin Rodriges, Žordi Kaisedo, Entoni Valensija, Džeremi Arevalo.
Selektor: Sebastijan Bekaseče
Grupa F
Holandija
Golmani: Mark Fleken, Robin Rufs, Bart Verbrugen;
Odbrambeni igrači: Nejtan Ake, Virdžil van Dajk, Denzel Damfris, Jorel Hato, Jan Paul van Heke, Miki van de Ven, Jurijen Timber;
Vezni igrači: Rajan Gravenberh, Frenki de Jong, Ten Kopmejners, Tidžani Rejnders, Marten de Run, Gus Til, Kvinten Timber, Mats Vifer;
Napadači: Brajan Brobi, Memfis Depaj, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donjel Malen, Krisensio Samervil, Vut Veghorst.
Selektor: Ronald Kuman
Japan
Golmani: Zajon Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hajakava;
Odbrambeni igrači: Juto Nagatomo, Šogo Taniguči, Ko Itakura, Cujoši Vatanabe, Takehiro Tomijasu, Hiroki Ito, Ajumu Seko, Jukinari Sugavara;
Vezni red: Junosuke Suzuki, Vataru Endo, Junja Ito, Daiči Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kejto Nakamura, Kaišu Sano, Takefusa Kubo, Juito Suzuki;
Napadači: Koki Okagava, Dajzen Maeda, Ajase Ueda, Kento Šiogaj, Keisuke Goto;
Selektor: Hadžime Morijasu
Švedska
Golmani: Viktor Johanson, Kristofer Nordfeld, Jakob Videl Zeterstrem;
Odbrambeni igrači: Hjalmar Ekdal, Gabrijel Gudmundson, Isak Hin, Gustaf Lagerbilke, Viktor Lindelef, Erik Smit, Karl Starfelt, Eliot Strud, Danijel Svenson, Emil Holm;
Vezni igrači: Taha Ali, Jasin Ajari, Lukas Bergval, Jasper Karlstrem, Ken Sema, Matijas Svanberg, Besfort Zeneli;
Napadači: Aleksander Bernhardson, Entoni Elanga, Viktor Đekereš, Aleksander Isak, Gustaf Nilson, Benjamin Nigren.
Selektor: Grejem Poter
Tunis
Golmani: Ajmen Dahmen, Sabri Ben Hesen, Abdelmuhib Čamah;
Odbrambeni igrači: Montasar Talbi, Dilan Bron, Omar Rekik, Jan Valeri, Ali Abdi, Mutaz Nefati, Raed Šihaui, Adem Arus, Mohamed Amin Ben Hamida;
Vezni igrači: Elijes Shiri, Hanibal Mežbri, Anis Ben Sliman, Hadž Mahmud, Rani Kedira, Murtaza Ben Uanes;
Napadači: Elijas Ašuri, Ismael Gabri, Elijas Sad, Sebastijan Tunekti, Firas Šauat, Halil Ajari, Hazem Masturi, Rajan Elumi.
Seletor: Sabri Lamuši
Grupa G
Belgija
Golmani: Tibo Kurtoa, Sen Lamins i Majk Penders;
Odbrambeni igrači: Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Ngoj, Hoakin Sejs i Artur Teat;
Vezni igrači: Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken i Aksel Vicel;
Napadači: Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandes-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers i Leandro Trosard.
Selektor: Rudi Garsija
Egipat
Golmani: Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa;
Odbrambeni igrači: Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez;
Vezni igrači: Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad, Mahmud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ašur, Mostafa Ziko, Mahmud Trezege, Ibrahim Adel, Haitam Hasan;
Napadači: Omar Marmuš, Mohamed Salah, Aktaj Abdulah, Hamnza Abdelkarim.
Selektor: Hosam Hasan
Iran
Golmani: Alireza Bejranvand, Hosein Hoseini, Pajam Nijazmand;
Odbrambeni igrači: Danijal Ejri, Ehsan Hajisafi, Saleh Hardani, Hosein Kanani, Šoja Halilzadeh, Milad Mohamadi, Ramin Rezaejan, Ali Nemati;
Vezni igrači: Rouzbeh Češmi, Said Ezatolahi, Mehdi Gaedi, Saman Ghodos, Mohamad Gorbani, Alireza Džahanbakš, Mohamad Mohebi, Amir Mohamad Razaginija, Mehdi Torabi, Aria Jusefi;
Napadači: Ali Alepu, Denis Dargahi, Amirhosein Hoseinzadeh, Šarijar Moganlu, Mehdi Taremi.
Selektor: Amir Galenoei
Novi Zeland
Golmani: Maks Krokomb, Aleks Polsen, Majkl Vud;
Odbrambeni igrači: Tajler Bindon, Majkl Boksal, Liberato Kakače, Fransis de Vris, Kalan Eliot, Tim Pejn, Nando Pijnaker, Tomi Smit, Fin Surman;
Vezni igrači: Džo Bel, Met Garbet, Aleks Rufer, Marko Stamenić, Rajan Tomas, Sarprit Sing;
Napadači: Kosta Barbaruses, Eli Džast, Kalum Mekout, Ben Old, Džesi Rendal, Ben Vejn, Kris Vud, Lahlan Bejlis.
Selektor: Daren Bejzli
Grupa H
Španija:
Golmani: Unaj Simon, David Raja i Đoan Garsija;
Odbrambeni igrači: Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo, Markos Ljorente, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Pedro Poro, Erik Garsija i Mark Pubilj;
Vezni igrači: Rodri, Martin Subimendi, Pedri, Dani Olmo, Mikel Merino, Fabijan Ruis i Gavi;
Napadači: Lamin Jamal, Feran Tores, Jeremi Pino, Mikel Ojarsabal, Viktor Munjos, Aleks Baena, Borha Iglesijas i Niko Vilijams.
Selektor: Luis de la Fuente
Zelenortska Ostrva
Golmani: Vozinja, Marsio Rosa, Si Džej dos Santos;
Odbrambeni igrači: Stiven Moreira, Vagner Pina, Žoap Paulo, Sidni Lopes Kabral, Logan Kosta, Piko, Kelvin Pires, Stopira, Dini;
Vezni igrači: Žamiro Monteiro, Telmo Arkanžo, Janik Semedo, Laros Duarte, Deroj Duarte, Kevin Pina;
Napadači: Rajan Mendeš, Vili Semedo, Geri Rodriges, Žovane Kabral, Nuno da Košta, Dajlon Livramento, Žilson Tavariš, Helio Varela.
Selektor: Bubista
Saudijska Arabija:
Golmani: Mohamed Al-Ovais, Navaf Al-Akidi, Ahmed Al-Kasar;
Odbrambeni igrači: Abdulilah Al-Amri, Hasan Tambakti, Džihad Zikri, Ali Ladžami, Hasan Kadaš, Saud Abdulhamid, Mohamed Abu Al-Šamat, Ali Madžraši, Mutaib Al-Harbi, Navaf Bušal, Sultan Al-Ganam;
Vezni igrači: Mohamed Kano, Abdulah Al-Haibari, Zijad Al-Džuhani, Naser Al-Davsari, Musab Al-Džuvair, Ala Al-Hadži, Salem Al-Davsari, Haled Al-Ganam, Ajman Jahja;
Napadači: Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Šehri, Abdulah Al-Hamdan.
Selektor: Jorgos Donis
Urugvaj:
Golmani: Serhio Ročet, Fernando Muslera, Santijago Mele;
Odbrambeni igrači: Giljermo Varela, Ronald Arauho, Hose Marija Himenez, Santijago Bueno, Sebastijan Kaseres, Matijas Olivera, Hoakin Pikeres, Matijas Vinja;
Vezni igrači: Manuel Ugarte, Emilijano Martines, Rodrigo Bentankur, Federiko Valverde, Agustin Kanobio, Huan Manuel Sanabrija, Đorđan de Araskaeta, Nikolas de la Kruz, Rodrigo Salazar, Fakundo Pelistri, Maksimilijano Arauho, Brajan Rodriges;
Napadači: Rodrigo Agire, Federiko Vinjas, Darvin Nunjez.
Selektor: Marselo Bijelsa
Grupa I
Francuska
Golmani: Majk Menjan, Robin Rizer, Bris Samba;
Odbrambeni igrači: Luka Dinj, Malo Gusto, Luka Hernandes, Teo Ernandes, Ibrahima Konate, Žil Kunde, Maksens Lakroa, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano;
Vezni igrači: Ngolo Kante, Manu Kone, Adrijen Rabio, Oreljen Čuameni, Voren Zair Emeri;
Napadači: Magnes Aklijuš, Bredli Barkola, Rajan Šerki, Usman Dembele, Dezire Due, Žan-Filipe Mateta, Kilijan Mbape, Majkl Olise, Markus Tiram.
Selektor: Didije Dešan
Senegal
Golmani: Eduar Mendi, Mori Dijav i Jevan Dijuf;
Odbrambeni igrači: Krepin Dijata, Antoan Mendi, Kalidu Kulibali, El Hadži Malik Dijuf, Mamadu Sar, Musa Nijakate, Abdulaje Sek, Ismail Jakobs;
Vezni igrači: Idrisa Gana Geje, Pape Geje, Lamin Kamara, Habib Dijara, Pate Sis, Pape Mata Sar, Bara Sapoko Endiaje;
Napadači: Sadio Mane, Ismaila Sar, Iliman Endiaje, Asane Dijao, Ibrahim Mbaje, Nikolas Džekson, Bamba Dijeng, Šerif Endiaje.
Selektor: Pape Tjav
Irak
Golmani: Fahad Talib, Džalal Hasan, Ahmed Basil;
Odbrambeni igrači: Husein Ali, Manaf Junis, Zaid Tahsen, Rebin Sulaka, Akam Hašim, Merhas Doski, Ahmed Jahja, Zad Ismail, Frans Putros, Mustafa Sadun;
Vezni igrači: Amir Al-Amari, Kevin Jakob, Zidan Ikbal, Ajmar Šer, Ibrahim Baješ, Ahmed Kasim, Jusef Amin, Marko Fardži;
Napadači: Ali Jasim, Ali Al-Hamadi, Ali Jusef, Ajmen Husein, Mohanad Ali;
Selektor: Grejem Arnold
Norveška
Golmani: Orjan Njiland, Egil Selvik, Sander Tangvik;
Odbrameni igrači: Kristofer Ajer, Fredrik Andre Bjorkan, Sondre Langas, Henrik Falkener, Torbjorn Hegem, Markus Holmgren Pedersen, Julijan Rajerson, Leo Skiri Ostigard, David Meler Volf;
Vezni igrači: Telo Osgard, Sander Berge, Patrik Berg, Fredrik Aursnes, Oskar Bob, Morten Torsbi, Kristijan Torstvet, Martin Edegor;
Napadači: Antonio Nusa, Jens Peter Hauge, Andres Šjelderup, Erling Haland, Aleksander Serlot, Jorgen Štrand Larsen.
Selektor: Stole Solbaken
Grupa J
Argentina
Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso;
Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina;
Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko;
Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan Alvares, Tijago Almada, Niko Paz.
Selektor: Lionel Skaloni
Alžir
Golmani: Usama Benbo, Melvin Mastil, Luka Zidan;
Odbrambeni igrači: Ašraf Abada, Rajan Ait Nuri, Zinedin Belajd, Rafik Begali, Rami Bensebajni, Samir Šergi, Žauem Adžam, Ajsa Mandi, Mohamed Amin Tugaj;
Vezni igrači: Husem Auar, Nabil Bentaleb, Hišam Budaui, Fares Šajbi, Ibrahim Maza, Jasin Titraui, Ramiz Zeruki;
Napadači: Mohamed Amin Amura, Nadir Benbuali, Adil Bulbina, Fares Gedjemis, Amin Guiri, Rijad Marez, Anis Hadž Musa.
Selektor: Vladimir Petković
Austrija
Golmani: Patrik Penc, Aleksander Šlager i Florijan Vigele;
Odbrambeni igrači: David Afengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marko Fridl, Filip Linhart, Filip Mvene, Stefan Poš, Aleksander Pras i Mihael Svoboda;
Vezni igrači: Kristof Baumgartner, Karni Čukvuemeka, Florijan Grilič, Konrad Lajmer, Marsel Sabicer, Ksaver Šlager, Romano Šmid, Alesandro Šepf, Nikolas Seivald, Paul Vaner i Patrik Vimer;
Napadači: Marko Arnautović, Mihael Gregorič i Saša Kalajdžić.
Selektor: Ralf Rangnik
Jordan
Golmani: Jezid Abu Lejla, Abdalah Al-Fahuri i Nur Bani Atija;
Odbrambeni igrači: Abdalah Nasib, Ihsan Hadad, Said Al-Rosan, Selim Ubejd, Jazan Al-Arab, Muhamad Abualnadi, Husam Abu Dahab, Anas Banavi, Muhanad Abu Taha i Muhamad Abu Hašiš;
Vezni igrači: Nur Al-Ravabde, Nizar Al-Rašdan, Ibrahim Sade, Radžai Ajed, Mahmud Al-Mardi, Amer Džamus i Muhamad Al-Davud;
Napadači: Musa Al-Tamari, Udeh Al-Fahuri, Muhamad Abu Zrajk, Ali Azajze, Ibrahim Sabra i Ali Olvan.
Selektor: Žamal Selami
Grupa K
Portugal
Golmani: Diogo Kosta, Žoze Sa, Rui Silva, Rikardo Veljo;
Odbrambeni igrači: Ruben Dijas, Žoao Kanselo, Dijogo Dalo, Nuno Mendeš, Nelson Semedo, Mateus Nunjes, Gonzalo Inasio, Renato Veiga, Tomas Arauho;
Vezni igrači: Bruno Fernandeš, Bernardo Silva, Vitinja, Žoao Neveš, Ruben Neveš, Samu Kosta;
Napadači: Kristijano Ronaldo, Rafael Leao, Žoao Feliks, Gonzalo Ramoš, Pedro Neto, Fransisko Konseisao, Gonzalo Gedeš, Fransisko Trinkao;
Selektor: Roberto Martines
Kongo
Golmani: Lionel Mpasi, Timoti Fajulu, Matje Epolo;
Odbrambeni igrači: Šansel Mbemba, Aksel Tuanzebe, Artur Masuaku, Žedeon Kalulu, Žoris Kajembe, Aron Van-Bisaka, Aron Čibola, Stiv Kapuadi, Dilan Batubinsika;
Vezni igrači: Noa Sadiki, Šarl Pikel, Edo Kajembe, Samuel Mutusami, Ngalajel Mukau, Natanael Mbuku, Mešak Elija, Brajan Sipenga, Gael Kakuta, Teo Bongonda;
Napadači: Simon Banza, Joan Visa, Fiston Majele, Sedrik Bakambu;
Selektor: Sebastjen Desabr
Uzbekistan
Golmani: Utkir Jusupov, Abduvahid Nematov i Botirali Ergašev;
Odbrambeni igrači: Rustam Ašurmatov, Faruh Sajfiev, Hadžiakbar Alidžanov, Šerzod Nasrulaev, Umar Ešmurodov, Abdukodir Husanov, Abdula Abdulaev, Behruz Karimov, Žahongir Urozov i Avazbek Ulmasaliev;
Vezni igrači: Otabek Šukurov, Žalolidin Mašaripov, Odilžon Hamrobekov, Oston Urunov, Džamšid Iskanderov, Dostonbek Hamadov, Abosbek Fajzulaev, Akmal Mozgovoj, Aziz Ganijev i Šerzod Esanov;
Napadači: Eldor Šomurodov, Igor Sergejev i Azizbek Amonov.
Selektor: Fabio Kanavaro
Kolumbija
Golmani: David Ospina, Alvaro Montero, Kamilo Vargas;
Odbrambeni igrači: Danijel Munjos, Džon Lakumi, Santjago Arijas, Davinson Sančes, Johan Mohika, Jeri Mina, Viler Dita, Deiver Mačado;
Vezni igrači: Horhe Karaskal, Kevin Kastanjo, Gustavo Puerta, Huan Fernando Kvintero, Huan Portilja, Džeferson Lerma, Ričard Rios, Džon Arijas, Hames Rodriges, Haminton Kampas;
Napadači: Luis Dijaz, Džon Kordoba, Luis Suares, Andres Gomes, Huan Kamilo Ernandes.
Selektor: Nestor Lorenco
Grupa L
Engleska:
Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;
Odbrambeni igrači: Ris Džejms, Ezri Konsa, Džarel Kvansa, Džon Stons , Mark Geji, Den Bern, Niko O'Rajli, Đed Spens, Tino Livramento;
Vezni igrači: Deklan Rajs, Eliot Anderson, Kobi Mejnu, Morgan Rodžers, Džud Belingem, Džordan Henderson, Ebereči Eze;
Napadači: Hari Kejn, Ajvan Toni, Oli Votkins, Bukajo Saka, Markus Rašford, Entoni Gordan, Noni Madueke.
Selektor: Tomas Tuhel
Hrvatska
Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;
Odbrambeni igrači: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković;
Vezni igrači: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk;
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.
Selektor: Zlatko Dalić
Gana
Golmani: Benžamin Asare, Lorens Ati-Zidži, Džozef Anang;
Odbrambeni igrači: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensa, Marvin Senaja, Alidu Seidu, Abdum Mumin, Džerom Opoku, Džonas Adžetej, Kodžo Opong Pepra, Derik Lukasen;
Vezni igrači: Eliša Ovusu, Tomas Parti, Kvasi Sibo, Ogastin Boači, Kalen Jirenki, Abdul Fatavu Isahaku;
Napadači; Kamaldin Sulemana, Kristofer Bonsu Ba, Ernest Nuama, Antoan Semenjo, Brendon Tomas-Asante, Prins Kvabeba Adu, Injaki Vilijams, Džordan Aju;
Selektor: Karlos Keiroš
Panama
Golmani: Orlando Moskera, Luis Mehija, Sesar Samudio;
Odbrambeni igrači: Sesar Blekmen, Horhe Gutijeres, Amir Muriljo, Fidel Eskobar, Andres Andrade, Edgardo Farinja, Hose Kordoba, Erik Dejvis, Džovani Ramos, Roderik Miler;
Vezni igrači: Anibal Godoj, Adalberto Karaskilja, Karlos Harvi, Kristijan Martines, Hose Luis Rodriges, Sesar Janis, Joel Barsenas, Alberto Kintero, Azarijas Londonjo;
Napadači: Ismael Dijas, Sesilio Voterman, Hose Fahardo, Tomas Rodriges;
Selektor: Tomas Kristijansen
Komentari (0)