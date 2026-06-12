Košarkaši Partizana nisu uspeli da odbrane titulu u ABA ligi. Crno-beli su izgubili od Dubaija sa 3:1 u seriji i tako završili lošu sezonu bez osvojenog trofeja.

Nakon što je ostao bez titule, Parni valjak je ostao i bez jednog od nosilaca igre. Naime, Dvejn Vašington je posle utakmice u Beogradskoj areni potvrdio da napušta klub posle dve godine.

- Da, ovo je bila moja poslednja utakmica u Partizanu. Voleo bih da se završilo drugačije i voleo bih da sam odigrao bolje. Situacija je takva kakva jeste, ali da, ovo je moj poslednji meč za Partizan - rekao je Vašington i dodao:

- Nemam ništa loše da kažem o periodu koji sam proveo ovde. Prošli smo kroz mnogo toga, ali kada se osvrnem, sećam se samo dobrih stvari i podrške koju sam dobijao od svih. To je ono što nosim sa sobom. Trenutno osećam mnogo emocija. Sve je još veoma sveže, pa ćemo videti kako ću se osećati kada prespavam. Ali sada je prisutno mnogo emocija.

Gde nastavlja karijeru?

- Ne znam još da li je Bajern sledeća destinacija. To će se saznati kada bude vreme za to. Gde god da nastavim karijeru, radujem se novoj prilici i novom izazovu.

Posle svega ima jednu želju.

- Nadam se da ću jednog dana dobiti lep doček kada se vratim ovde. Kao što sam rekao, imam samo lepe stvari da kažem o svemu što mi se dogodilo u Partizanu. Ljubav i poštovanje prema ovom klubu i ljudima ovde ostaće sa mnom.

Čestitao je Dubaiju na osvojenoj tituli.

- Odigrali su dobro i uneli mnogo energije. Sve se dešava sa razlogom. Ne mogu da vam kažem zašto, ali ovo je jednostavno bilo njihovo veče.

Poruka za kraj:

- Bila je ovo veoma turbulentna sezona, puna uspona i padova. Ipak, biti u ovoj poziciji bila je velika prilika i blagoslov za nas. Nismo uspeli da ostvarimo cilj, ali smo se borili do samog kraja i to je sve što možete da tražite od ekipe. Ponosan sam na momke i na naš tim - zaključio je Dvejn Vašington.