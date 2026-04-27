Vlade DIvac je govorio o odnosu sa Draženom Petrovićem. Njihovo prijateljstvo je zauvek prekinuto za vreme građanskog rata u Jugoslaviji.

Njih dvojica su bili saigrači u reprezentaciji, zajedno su osvajali medalje i podržavali su jedan drugog kada su otišli u NBA ligu. Međutim, sve je puklo kada je počeo rat.

- Bilo je teško za sve nas koji smo odrasli u toj zemlji. Odrasli smo u njoj i odjednom političari donesu užasne odluke i imate prevrate, građanske ratove, ljudi počnu da se ubijaju međusobno i moraš da odabereš stranu", rekao je Divac gostujući u podkastu svog nekadašnjeg saigrača iz Lejkersa, Bajrona Skota, "Byron Scott Fast Break"

Seća se Divac momenta kada je sve puklo u odnosu sa Draženom.

- Sećam se da smo imali utakmicu u Portlandu. Obično bismo se čuli ako bismo igrali protiv Portlanda tamo ili ako bi oni dolazili u El-Ej. Kada dođem u Portland, očekivao bih da će doći da me pokupi da odemo na ručak, pa da odemo na utakmicu... Međutim, on nije došao - izjavio je Divac.

Odmah je hteo da se sretne sa njim i da uživo čuje u čemu je problem.

- Imali smo posle toga šuterski trening. Naš šuterski trening bio je pre njihovog. Završili smo, pa sam očekivao da će da izađe na teren i da ću ga videti. Svi iz ekipe Portlanda izašli su na teren osim njega i pomislio sam - nešto nije u redu.

- Otišao sam u svlačionicu i pitao sam ga - Dražene, šta se dešava? Odgovorio mi je: 'Problemi su kod kuće, hajde da vidimo šta će se da se desi, pa kada sve bude u redu, obnovićemo odnos'.