Vlade Divac je imaodugu i uspešnu karijeru u NBA ligi, a posle toga je bio generalni menadžer u Sakramento Kingsima i tu se nije baš najbolje snašao. Proslavljeni srpski košarkaš je napravio kobnu grešku kada je odlučio da ne trejduje Luku Dončića, a sada je otkrio sa kakvim sve problemima se suočavao sa agentima igrača. Nije krio nezadovoljstvo zbog njihovog ponašanja.

- Neću pričati o imenima. Hteo sam da trejdujem jednog igrača i da budem iskren, hteo sam da kažem to tom igraču, šta ću da uradim. Da ne bude iznenađen. Postoji komunikacija sa igračima svakodnevno o košarci, ali o biznisu pričate sa agentima. Zvao sam menadžera, rekao mu, pitao me gde hoću da ga trejdujem, pa sam mu rekao. Onda je pozvao drugog generalnog menadžera i rekao mu i tako mi 'ubio' dogovor. Onda sam morao da zovem tog generalnog menadžera i da prihvatim slabiju ponudu da bih napravio trejd. Uslov je bio da nikome ne kažemo - objasnio je Divac u podkastu kod Bajrona Skota, njegovog bivšeg saigrača iz Lejkersa.

Bio je to samo početak haosa i nešto što mu je zasmetalo.