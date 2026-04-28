Mladi teniser, kojeg mnogi smatraju za naslednika Rafaela Nadala, uspeo je da se plasira u četvrtfinale turnira u glavnom gradu Španije, pošto je pobedio Čeha Vita Koprivu sa 2:0, po setovima 7:5, 6:0.

Hodar ima samo 19 godina, već je uspeo da se domogne 42. mesta na ATP listi, a očekuje ga napredak posle ovog turnira.

Prvi set je bio neizvestan, a Rafael se suočavao sa dve brejk lopte u sedmom gemu. Uspeo je da ih neutrališe, a onda je u samoj završnici napravio brejk i dobio ovaj deo igre. To mu je dalo veliko samopouzdanje i u drugom setu nije bilo nikakve neizvesnosti. Hodar je razbio Koprivu, ne dozvolivši mu nijedan gem, pa je posle jednog sata i 20 minuta prošao među osam najboljih.

Sada sledi najteži mogući izazov, pošto ga čeka okršaj sa najboljim teniserom sveta Janikom Sinerom. Italijan će biti veliki favorit na ovom meču, ali će Hodar imati veliku podršku sa tribina i pokušaće da napravi najveću moguću senzaciju.