Ovaj 19-godišnji teniser se plasirao u svoje prvo grend slem četvrtfinale posle borbe koja je trajala tri sata i 41 minut.



Pobedom protiv Karenja Buste, Hodar je postao peti teniser u ovom veku koji je stigao do četvrtfinala na svom debiju na grend slem turnirima, posle Huana Karlosa Ferera, Martina Verkerka, Rafaela Nadala, Janika Sinera i Holgera Runea.



Nakon što je izgubio prva dva seta, Hodar je uspeo da preokrene meč u svoju korist.



- Trudio sam se da ne žurim sa udarcima i da ne pravim mnogo neiznuđenih grešaka. Mislim da je to bilo ključno u prva dva seta, pa sam pokušao to da promenim - rekao je Hodar posle meča.



Hodar će u svom prvom grend slem četvrtfinalu igrati protiv Aleksandera Zvereva.