Ovaj 19-godišnji teniser se plasirao u svoje prvo grend slem četvrtfinale posle borbe koja je trajala tri sata i 41 minut.
Pobedom protiv Karenja Buste, Hodar je postao peti teniser u ovom veku koji je stigao do četvrtfinala na svom debiju na grend slem turnirima, posle Huana Karlosa Ferera, Martina Verkerka, Rafaela Nadala, Janika Sinera i Holgera Runea.
Nakon što je izgubio prva dva seta, Hodar je uspeo da preokrene meč u svoju korist.
- Trudio sam se da ne žurim sa udarcima i da ne pravim mnogo neiznuđenih grešaka. Mislim da je to bilo ključno u prva dva seta, pa sam pokušao to da promenim - rekao je Hodar posle meča.
Hodar će u svom prvom grend slem četvrtfinalu igrati protiv Aleksandera Zvereva.
Opet u pet setova: Hodar slavio posle velikog preokreta i prošao u četvrtfinale
Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, pošto je pobedio sunarodnika Pabla Karenja Bustu posle pet setova sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
