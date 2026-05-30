Američka teniserka Koko Gof nije uspela da odbrani titulu na Rolan Garosu u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubila od Anastasije Potapove iz Austrije posle tri seta, 6:4, 6:7, 4:6.



Potapova, 30. teniserka sveta, pobedila je četvrtu na WTA listi posle dva sata i 37 minuta.



Ona je dobro počela, napravila je brejk već u prvom gemu prvog seta i tu prednost je čuvala do 4:2, a posle toga Gof je zaigrala bolje, osvojila je četiri uzastopna gema i povela u meču.



Teniserke su u drugom setu napravile po četiri brejka i odigran je taj-brejk, koji je Potapova dobila 7:1.



Gof je u trećem setu povela 3:1, a Potapova je u šestom gemu uspela da vrati brejk i izjednačila je na 3:3. Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Potapova napravila novi brejk i posle prve meč lopte plasirala se u osminu finala.



Njena protivnica biće Ruskinja Ana Kalinskaja, koja je pobedila Kamilu Osorio iz Kolumbije 6:3 0:6, 6:2.