Adolfo Danijel Valjeho, teniser iz Paragvaja, biće novčano kažnjen zbog komentara da žene nemaju dovoljno hrabrosti da donose ispravne sudijske odluke pod pritiskom publike, saopštila je Francuska teniska federacija (FFT).

Valjeho je optužio sudiju iz Brazila Anu Karvaljo da nije uspela da se izbori sa atmosferom na prepunom stadionu "Suzan Lenglen" za vreme maratonskog meča koji je igrao protiv 17-godišnjeg Moiza Kuamea u drugom kolu Rolan Garosa.

Mladi Francuz slavio je posle gotovo pet sati igre rezultatom 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (8).

-Mislim da ovakve mečeve treba da sudi muškarac. Veoma je teško za ženu da to radi kada je publika toliko naporna. Potrebno je mnogo hrabrosti da se suprotstaviš takvoj atmosferi - rekao je Valjeho za magazin Clay.

Kuame je tokom čitavog meča imao snažnu podršku domaćih navijača, ali je Valjeho smatrao da je takva atmosfera dodatno pomogla njegovom rivalu.

Francuska teniska federacija je brzo osudila njegove izjave i najavila da će biti novčano kažnjen.

-Kompetentnost sudije ne određuje njegov pol, već profesionalizam i sposobnost da sudi na najvišem nivou. Ishod sportskog događaja, bez obzira da li je pozitivan ili negativan, ne može biti opravdanje za ovakve komentare - navodi se u saopštenju FFT.

Dodaje se da Rolan Garos „najoštrije osuđuje svaki oblik seksističkih izjava“ i pruža punu podršku sudiji meča, kao i svim arbitrima na turniru.

Valjeho je potom pokušao da ublaži situaciju objavom na društvenoj mreži X.

-Moji komentari su izvučeni iz konteksta. Nisam govorio o ženama generalno, već o konkretnoj sudiji koja tokom meča nijednog trenutka nije uspela da kontroliše publiku. Takođe, nisam rekao da sam izgubio zbog nje - napisao je paragvajski teniser.

Na kraju je čestitao protivniku i dodao da je potpuno normalno da navijači podržavaju domaćeg igrača.