Rafael Hodar je doživeo veliku neprijatnost na Rolan Garosu. Mladi španski teniser je u trećem kolu pobedio Aleksa Mikelsena, a u jednom trenutku usnimljen je kako ide ka svlačionici i na tom putu gura devojčicu koja skuplja loptice kako bi prošao.

Ipak, drugi ugao je pokazao da Hodar nije ni dotakao devojčicu, već da se ona saplela dok je pokušavala da mu napravi mesto.

- Ne sećam se tačno da li je to bio kraj drugog ili trećeg seta. Nisam je gurnuo, kretala se unazad i saplela. Ja sam pri izlasku sa terena govorio ocu da mi doda određene stvari kada se vratim iz toaleta na pauzi između setova. Da, ona je pala, čini mi se, ali nisam je gurnuo, saplela se na reklamu. Izuzetno cenim decu koja sakupljaju loptice, nikada ne bih mogao da je gurnem. Nisam je ni pipnuo, ne bih to nikada uradio - rekao je Hodar.