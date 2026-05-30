Luka Dončić je kratkom objavom izazvao lavinu reakcija širom Evrope.

Slovenački košarkaš se oglasio porukom "Košarka se vraća u Rim", a mnogi su to odmah protumačili kao praktičnu potvrdu da je deo ambicioznog projekta koji bi italijansku prestonicu mogao da vrati na mapu najvećih košarkaških centara.

Već mesecima se spekuliše da američki investitori rade na preseljenju Kremone u italijansku prestonicu, gde bi klub bio rebrendiran i pretvoren u ozbiljnog kandidata za sam vrh evropske košarke. U celoj priči značajnu ulogu ima upravo Dončić, koji je manjinski vlasnik projekta i jedno od zaštitnih lica nove organizacije.

Plan je da novi klub nastupa u čuvenoj dvorani PalaEur, dok bi dugoročni cilj bio ulazak među najvažnije košarkaške projekte na Starom kontinentu. Prema navodima italijanskih medija, iza svega stoji grupa investitora predvođena Donijem Nelsonom, nekadašnjim generalnim menadžerom Dalas Maveriksa, čovekom koji godinama ima bliske veze sa Dončićem.

Međutim, to nije sve.

Kako tvrdi italijanska štampa, projekat je povezan i sa idejom buduće NBA Evrope, o kojoj se poslednjih godina sve glasnije govori. Rim se vidi kao idealna destinacija za takav poduhvat zbog ogromnog tržišta, bogate sportske tradicije i velikog potencijala za razvoj.

Rim je ostao bez predstavnika u elitnoj košarci nakon gašenja Virtus Rome 2020. godine, ali izgleda da se to uskoro menja. Ako sve bude završeno prema planu, italijanska prestonica mogla bi da dobije klub koji će imati ozbiljne ambicije ne samo u domaćem prvenstvu, već i na evropskoj sceni.

Dončić je ovom objavom pokazao da će imati ozbiljnu ulogu u ovom projektu.