On je stalno povređen, to je činjenica...

"Luka počinje da ulazi u teritoriju Džoela Embida. Kada je najpotrebniji svom timu, u plej-ofu, njega nema na terenu", rekao je Perkins u emisiji "First Take".

On je dodao da je Dončić i u prethodnim sezonama često imao problema sa povredama, pre svega sa mišićima, kao i da neretko nije bio u idealnoj fizičkoj formi u najvažnijem delu sezone.

Na račun medicinskog tima Lejkersa stigle su i kritike. Sportski lekar Džese Mors smatra da klub nije primenio dovoljno agresivan tretman za oporavak.

"Koristili su samo PRP terapiju, što je praktično početni nivo lečenja. To je otprilike trojka od deset po jačini terapije", rekao je Morse.

Prema njegovim rečima, Dončićeva povreda zahtevala je ozbiljniji regenerativni pristup, a takva odluka mogla je da uspori njegov povratak na parket u najvažnijem delu sezone.

Lejkersi su ispali, usledila je "metla", a Dončić nije mogao da igra...