-Ovo je bilo sjajno, mnogo mi znači. Sećam se kada sam ja bio mlađi i kada sam išao na NBA mečeve, idealizovao omiljene igrače, hteo da ih upoznam. Pamtim taj osećaj kada dobiješ autogram, pa srce krene da lupa brže, stojiš pored svog idola. Sada sam u poziciji da nekom drugom pružim taj osećaj i beskrajno sam zahvalan na tome - rekao je Vašington za "Meridian sport" i dodao da je uzimao autograme od Kobija Brajanta, Šekila O'Nila, Kevina Durenta, Džejmsa Hardena, Rasela Vestbruka...

Priča se dosta o njegovom odlasku, promenio je i agenta i sada sarađuje sa Miškom Ražnatovićem.

-Partizan je moja prva stanica u Evropi od kada sam postao profesionalac. Grad i klub zauvek će ostati urezani u moje sećanje. Šta god da se desi u budućnosti. Upoznao sam istoriju, osetio ljubav i podršku i to ne može ni sa čim da se poredi. Zahvalan sam što me put naveo ovde. Bog ima plan za sve u mom životu i beskrajno sam srećan zbog svega - jasan je Vašington.

Osvrnuo se i na rad sa Đoanom Penjarojom koji je došao posle odlaska trenera.

-Našli smo se u veoma specifičnoj situaciji. Njegov dolazak, promene koje je napravio, doneli su ogroman napredak celom timu. Njegov pristup nam je svima pomogao. Kada sam ja u pitanju, zbog povreda sam bio često van terena, ali smo sada u situaciji u kojoj trener veruje u mene, ja verujem u njega. Kada postoji obostrano poverenje, to je sjajno. Uradićemo sve što je u našoj moći da odbranimo trofej, idemo na dve titule - zaključio je Vašington.