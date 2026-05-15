Samo dva puta u istoriji Evrolige dogodio se potpuni preokret posle 2:0 u plej-ofu. Oba puta u tome je učestvovao Matijas Lesor, i to kao gubitnik.

Francuski centar bio je solidan u seriji sa Valensijom, međutim ni on, kao ni većina ekipe Panatinaikosa, nije pronašao pravu formu kada je bilo najpotrebnije.

Španski tim imao je veliki zaostatak posle dva tesna poraza na svom terenu, ali digao se iz pepela posle dva brejka u OAKA areni. Usledila je majstorica na Iberijskom poluostrvu, u kojoj je hit takmičenja deklasirao „zelene“ 81:64.

Nešto slično mu se desilo sa Partizanom, protiv Reala iz Madrida.

Lesor je posle teškog poraza rešio da se oglasi na društvenim mrežama. Poslao je poruku klubu, a jedan potez šokirao je sve. Na lice sada već bivšeg saigrača Holmsa, stavio je zeleno srce, kako bi ga prekrio...

Prosto neverovatno...