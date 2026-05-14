ABA liga je donela odluku da Dubai svoje domaće utakmice do kraja sezone igra na neutralnom terenu, saznaje Meridian sport.

Iako je želja kluba iz Emirata bila da se vrati kući, na Skupštini lige je jednoglasno odlučeno da povratka u Dubaija neće biti, tako da će ekipa Aleksandra Sekulića preostale utakmice u ABA ligi igrati van svoje Koka kola arene.

Dubai će tako sve svoje utakmice igrati na neutralnom terenu, a podsetimo u prethodnom periodu Sarajevo bio grad koji je otvorio kapije za tim koji je regilarni deo sezone završio na prvom mestu.