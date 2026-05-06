Košarkaši Spartaka poraženi su večeras u Sarajevu od ekipe Dubaija rezultatom 102:74 (31:22, 23:19, 30:18, 18:15) u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa regionalne ABA lige.
Najefikasniji u timu Dubaija bio je Džanan Musa, koji je postigao 31 poen. U ekipi iz Subotice najbolji je bio Olivije Henlan sa 19 poena.
Četvrtfinalna serija ABA lige se igre do dve pobede.
Drugi meč između Spartaka i Dubaija na programu je 10. maja u Subotici.
Termin eventualne majstorice biće naknadno određen, a domaćin bi bila ekipa Dubaija.
