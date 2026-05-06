Valensija je na gostovanju Panatinaikosu, posle dva poraza kod kuće, uspela da razbije rivala i dođe do pboede rezultatom 91:87.

Ni sam meč nije eskivirao tenzije, pre svega orkestrirane od strane Ergina Atamana, koji je u jednom trenutku nasrnuo na kolegu Pedra Martinesa, da bi obojica bili istovremeno isključeni.

Što se tiče utakmice, delovalo je da je Valensija posao rešila u prvom poluvremenu, koje je dobila sa +13.

U jednom trenutku je bilo čak 19 poena prednosti za goste i "zelenima" je pretilo pravo poniženje, ali su uspeli da se koliko-toliko vrate i da serijom od 7:0 na manje od tri minuta do kraja dođu do samo -5.

Ekipi iz Španije je "ušla voda u uši" u poslednja tri minuta – napadi su izgledali amaterski u najboljem slučaju, a odbrane nije bilo – međutim, PAO nije uspeo da otvori sijaset otvorenih šuteva.

Onda je usledila drama.

Gosti prave izuzetno glup faul i daju Hejs-Dejvisu tri bacanja, a o on pogađa dva za -3 na 20 sekundi do kraja. Badio zatim dobio "kosku" od Montera na ubacivanju lopte i šalje istu u aut, pa PAO nekim čudom dobija napad za izjednačenje.

U tom napadu Rogavopulos je uzeo dve izuzetno teške trojke i zabeležio dva teška promašaja, da bi zatim Valensija konačno obezbedila defanzivni skok i pogotkom Badija sa linije penala konačno rešila ovaj duel.

Najbolji kod pobednika bio je Žan Montero sa 16 poena i devet asistencija. Badio je ubacio 15, a Tejlor 14.

Na drugoj strani tragičar Rogavopulos je predvodio listu strelaca sa 16 poena. Ti Džej Šorts i Hejs-Dejvis su imali po 15 poena, dok je omaleni plejmejker dodao i šest asistencija, a Kendrik Nan je meč završio sa 13 poena.

PAO sada vodi 2-1 u seriji, a drugu meč loptu imaće isto u Atini, u petak.