Košarkaši Olimpijakosa prvi su učesnici fajnal-fora Evrolige koji će se održati u Atini.

Crveno-beli iz Pireja su na impresivan način obezbedili mesto među četiri najbolja tima u Evropi pošto su deklasirali Monako sa 3:0 u seriji.

Prema podacima Dariusa Garulisa, serija Olimpijakosa protiv Monaka u plej-ofu bila je najubedljivija u istoriji Evrolige. Tim Jorgosa Barcokasa je u tri utakmice slavio sa 74 poena razlike, što je daleko najviše u istoriji plej-ofa.

Dosadašnji rekord je držala Barselona koja je 2014. godine pobedila Galatasaraj sa 51 poenom razlike. Tu su i dve pobede Reala protiv Makabija iz 2012/13 i 2021/22 sa 50 razlike, a peto mesto drži CSKA, koji je protiv Partizana 2008/09 došao do 47 razlike u tri meča.

Olimpijakos će u polufinalu igrati sa pobednikom serije u kojoj se sastaju Žalgiris i Fenerbahče. Turski tim je dobio prva dva meča na svom terenu, a treći je na programu od 19 časova u Kaunasu.

Kada je reč o ostalim serijama, Hapoel je u utorak savladao Real u Botevgradu i smanjo na 2:1, dok Panatinaikos vodi protiv Valensije sa 2:0 i večeras će pred svojim navijačima imati prvu meč loptu za odlazak na završni turnir.