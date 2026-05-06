Los Anđeles Lejkersi su ubedljivo poraženi od Oklahome rezultatom 108:90, a na društvenim mrežama je kulminirao bes navijača i javnosti.

Dončić je zbog povrede stopala propustio i ovu utakmicu. Slovenac ne igra od drugog aprila, nije odigrao nijedan meč u plej-ofu, što se i te kako osetilo na terenu protiv aktuelnog šampiona.

Među najglasnijim kritičarima bio je legendarni WWE rvač Rik Fler. On je na društvenoj mreži "X"objavio brutalan status upućen direktno Dončiću, ne birajući reči:

- Luka, molim te, uđi u igru! Uzmi injekciju kortizona i istrpi taj bol! Plaćaju te 50 miliona dolara godišnje, a tebe nema na terenu! Koji ti je?! Nadam se da će te Džini Bas trejdovati sledeće godine. Niko ne želi "hromu patku" u svom timu! - napisao je besni Fler.

Njegova frustracija leži u činjenici da su Lejkersi apsolutni autsajderi u seriji protiv šampiona Oklahome. Iako je Lebron Džejms "vukao" tim u prvoj rundi, jasno je da mu je protiv ovako moćnog protivnika neophodna pomoć šestostrukog Ol-star igrača.

Najnovije prognoze oko Dončićevog povratka nisu ohrabrujuće. Kako prenosi poznati insajder Šems Čaranija, Dončić će verovatno propustiti sam početak druge runde. Ipak, izvori bliski timu ostavljaju "otvorena vrata" za njegov povratak kasnije u seriji, što je jedina nada za spas sezone u Los Anđelesu.