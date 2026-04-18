Šmit je preminuo u Sao Paulu u 69. godini.

Ipak, pratio je zbivanja u najjačem košarkaškom šampionatu, a kada su ga 2024. godine pitali šta je to što ga privlači od NBA košarke, kao iz topa je rekao:

-Gledam Luku Dončića, gledam Nikolu Jokića, gledam sve strane igrače. Jer, oni su bolji od američkih igrača, mnogo bolji! Jokić je treći put najbolji igrač Lige.

Da, on još jedan od onih koji ne umeju da skaču?, dodao je voditelj.

-Jeste, ne skače, ali može da šutne i da uradi sve što poželi. Možda na poslednjih nekoliko mečeva nije ostvario tripl-dabl, ali on u proseku ima tripl-dabl u svojoj statistici. On je neverovatan. Jednom sam video kako je krenuo da šutne, pa je dodao asistenciju iza leđa. Bum! Hahahahahahaha - iskreno je odreagovao veliki Oskar.