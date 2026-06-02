FIBA i NBA zajedničkim snagama rade na formiranju novog evropskog košarkaškog takmičenja - NBA Evropa - koji ima za cilj da postane najbolja liga na "Starom kontinentu" i svoju prvu

sezonu započne na jesen 2027. godine.

-Ostvarili smo ogroman napredak u stvaranju nove lige u Evropi i nalazimo se u završnoj fazi pred planirano pokretanje u 2027. godini - rekao je Tejtum pred start velikog NBA finala i serije San Antonio Sparsa i Njujork Niksa.

Tu ligu će, prema planu, činiti 16 klubova. Neki od njih biće stalni članovi, dok će preostala mesta biti popunjena na osnovu rezultata iz naredne sezone.

NBA Evropa je projekat zasnovan na verovanju FIBA i NBA da košarka u Evropi nije dovoljno profitabilna za sve uključene strane – u trenutnom stanju – i želi da poremeti i poredak kojim trenutno gospodari Evroliga.

-Ostvarili smo ogroman napredak ka pokretanju lige 2027. godine, kroz model koji će koristiti klubovima i igračima u Evropi. Očekujemo konačne ponude do kraja meseca. Nalazimo se u završnoj fazi razgovora u partnerstvu sa FIBA - rekao je Tejtum na konferenciji i dodao:

-Napredovali smo i po pitanju formata takmičenja. Stvorićemo otvoreniji poslovni model zasnovan na zaslugama. Uložićemo više u evropsku košarku nego ikada ranije. To će podstaći održivi rast. Napredovali smo u svim razgovorima i veoma smo zadovoljni strukturom budućeg takmičenja.

Dolazak Ćusa Buena na mesto generalnog direktora Evrolige poslužio je kao most između te organizacije i NBA Evropa, što bi moglo da dovede do saradnje.

-Veoma smo daleko odmakli u pregovorima, ali za ovakve stvari je potrebno vreme, bilo da je reč o postojećim klubovima ili potencijalnim investitorima. Želimo da svi jasno razumeju model i njegovu ekonomsku strukturu. Ogromna većina prihoda vraćaće se klubovima - rekao je Tejtum i dodao:

-Uložićemo u ligu, dvorane, centre za video pregled i sve što je potrebno za vrhunsko košarkaško takmičenje. Ovde nije reč o izvlačenju vrednosti iz evropske košarke - veliki procenat sredstava biće reinvestiran.