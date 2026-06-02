Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje za devet dana. Nažalost, reprezentaciju Srbije nećemo gledati u SAD, Meksiku i Kanadi, ali će svaki ljubitelj fudbala imati nekog svog favorita.

Vlade Divac nema dilemu i navijaće za naše komšije.

- Navijaću, ne za svoju zemlju, već za naše komšije, Bosnu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i biće sjajno gledati ih na Svetskom prvenstvu - rekao je Divac.

Proslavljeni srpski košarkaš se dotakao i najvećih favorita na predstojećem Mundijalu.

- Brazil osvaja Svetsko prvenstvo. U 95 odsto slučajeva pobeđuju reprezentacije sa iste hemisfere, a Brazil ima najveće šanse - istakao je Divac.