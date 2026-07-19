Istorijski događaji se ponavljaju na sličan način zbog ljudske prirode. Pa ako je tako, kako reče istoričar antičke Grčke Tukidid, onda Španci mogu da se nadaju tituli prvaka sveta. Zar ne?

Mnogo toga se, naime, ponovilo u odnosu na Mundijal 2010, jedini koji je „crvena furija“ osvojila. Primera radi, Španija je u Južnoj Africi bila u grupi H, kao i sad. I nije pobedila na otvaranju, kao ni sad. Niti je postigla gol, a nije ni ovog leta. Pritom, pobedila je Portugal u osmini finala, a i sad je - pogađate - istim rezultatom (1:0). Tadašnja ekipa Visentea del Boskea je primila najmanje golova na turniru (dva), kao i ova De la Fuenteova (jedan, dosad).

I još, „furija“ je kao prvak Evrope došla na SP 2010. i postala šampion sveta. I na ovo SP je došla kao vladar Starog kontinenta. Na sve to - ako je pomenuto bilo malo - bivša španska snajka, a svetska zvezda Šakira pevala je himnu na otvaranju SP 2010. Vrcava Kolumbijka je pevala i 11. juna ove godine!

FIFA je, inače, opovrgla glasine u medijima da će pauza između dva poluvremena finala trajati čak 25 minuta. Svetska fudbalska asocijacija se oglasila saopštenjem u kojem je navela da će ekipe biti u svlačionici samo dva minuta duže od uobičajene pauze.

Takođe, FIFA je obavestila saveze Španije i Argentine da će muzički program tokom odmora trajati 11 minuta, a preostalih šest minuta iskoristiće se za postavljanje i uklanjanje bine, kao i za zalivanje terena. Kako je već najavljeno, za spektakl u pauzi zadužene su svetske muzičke zvezde poput Madone, Džastina Bibera i Šakire, koja ima više Mundijala nego Zlatan Ibrahimović!