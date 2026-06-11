Legendarna kolumbijska pevačica, Šakira, napravila je pravi šou na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju.

Na pomenutom stadionu će biti održana utakmica između domaćina Meksika i Južne Amerike do 21 sat po našem vremenu.

Pred taj duel, koji će ujedno biti i otvarajući, Šakira je upriličila ceremoniju otvaranja i to sa pesmom "Dai Dai", koja je i himna ovog Mundijala.

Zajedno sa mnogobrojnim igračicama i igračima koju su je pravili u stopu plesnim koracima, oni su se potrudili da naprave fenomenalnu atmosferu. Pomoć je pružao i poznati Burna Boj.

Ona je postala rekorderka, pošto je pevala na četiri različita Svetska prvenstva u fudbalu:

Pogledajte kako je izgledala Šakirina izvedba: