Vlade Divac je gostovao u podkastu svog bivšeg saigrača iz Los Anđeles Lejkersa Bajrona Skota, gde je govorio o svom najvećem promašaju - Luki Dončiću.

Slovenački košarkaš je 2018. godine iz Real Madrida otišao u Dalas Maverikse, ali je mogao da završi u Sakramentu. Ipak, do toga nije došlo.

Divac se bojao da će izgubiti tada prvu zvezdu ekipe Dierona Foksa (koji je sada u San Antoniju), a posle toga i samog Luku Dončića. Takođe, otkrio je da su u klubu videli Dončića kao krilo, dok je on želeo da Luka igra plejmejkera.

- Zapravo, išao sam u Madrid da razgovaram sa Lukom godinu pre drafta. Bio je na vrhu liste, ali znate... Očigledno izgleda da sam pogrešio. On je neverovatan talenat, uz Nikolu je jedan od najboljih igrača lige - rekao je Divac i dodao:

- Moje razmišljanje je bilo takvo da sam ga video kao plejmejkera. Asistenti su mi govorili da može da igra nisko krilo, a ja sam im odgovarao da je on plejmejker, trener na terenu. Osećao sam da ću morati da trejdujem Dierona Foksa, ako dovedem Luku. A, već sam izgradio odnos sa Foksom, video da može da uradi stvari koje su nam potrebne kao timu sa malog tržišta. Savršeno nam je odgovarao - objasnio je legendarni srpski košarkaš.

Prema njegovom mišljenju, Sakramento bi bio "premali" za Luku Dončića.