Nagetsi gube 3:1 od Minesote u plej-of seriji i ukoliko izgube naredni meč, sezona za njih je završena.

Više od rezultata brine igra tima iz Kolorada, a posebno je na udaru Nikola Jokić. Srpski centar ne liči na sebe u ovoj seriji. Samo je prvu utakmicu odigrao na visokom nivou, dok je na ostale tri bio neprepoznatljiv. Moraće trostruki MVP najjače lige sveta što pre da pronađe pravi ritam kako bi ostavio svoj tim u igri.

Dok klub i dalje veruje u preokret, navijači su digli ruke, ako je suditi po broju prodatih karata za naredni meč koji je na programu u utorak od 4.30 po našem vremenu i igra se u Koloradu.

Prodaja ulaznica ne ide dobro i veliko je pitanje koliku će podršku imati Jokić i njegovi saigači na sledećoj utakmici.

Inače paprene plej-of karte koštaju nikada manje za petu utakmicu serije, samo 52 dolara su one najjeftinije!

Papreno za naše standardne, ali praktično ništa ta standarde jednog plej-of meča.

Ostaje da se vidi hoće li "Bol Arena" uopšte biti ispunjena do poslednjeg mesta.