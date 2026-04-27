Novinar koji prati Denver Harison Vind, nije štedeo Nikolu Jokića.

- Mekani su, nemaju disciplinu, nemaju vođstvo... Slome se u najtežim trenucima. I sve počinje od najboljeg igrača, Nikole Jokića, i trenera Dejvida Adelmana. Ovaj tim je komičan - rekao je on u emisiji "DNVR Sports".

Nagetsi su izgubili iako je Minesota tokom meča ostala bez Entonija Edvardsa koji je povredio koleno i čeka ga pauza od nekoliko nedelja, a Donte Divinćenco je pokidao Ahilovu tetivu i za njega je sezona završena.

- Četvrta utakmica protiv Minesota simbolisala je sve navedeno ove sezone. Možeš da ubediš sam sebe tokom sezone da su dobri, kao što sam i ja uradio, ali osećam se kao idiot zbog toga.

Korak napred u pljuvanju Nikole Jokića je otišao jedan drugi novinar. Reč je o Endiju Bejlu koji radi za ESPN.

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP-a, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - kazao je Bejli.