Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, igrači Zvezde su dresove zamenili specijalno dizajniranim majicama baš za proslavu titule. Ista je proslavljena najpre sa "delijama" podno severne tribine, da bi se slavlje prebacilo u svlačionicu.

A tamo su zabeleženi kadrovi koji izazivaju emociju kod svakog navijača novog-starog srpskog šampiona.

Crveno-beli su bili baš radosni, a jake emocije pokazao je i trener Dejan Stanković.

- Zbog ovih utakmica, publike, ljudi, momaka, grada, Srbije… Ne može ovo da se opiše, to mora da se doživi. Čestitam momcima na radu, posvećenosti. Izvukli smo maksimum. Čestitam Vladi Milojeviću na svemu što je uradio. Čestitam mojim saradnicima. Lako je biti trener u Zvezdi. Imaš klub i navijače iza sebe. Mnogo je lepo, nekada naporno, ali Bože moj - rekao je Stanković posle utkamice.