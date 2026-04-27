"Šta da kažem, Zvezda je bila bolja", bilo je sve što je rekao Rasim Ljajić dok je izlazio iz svečane lože stadiona "Rajko Mitić" za "Sportski žurnal" posle neprijatnog poraza, dok je od njega još kraći bio njegov kolega - i verovatno protivkandidat na izborima u klubu - Predrag Mijatović: "Nemam šta da kažem".

Jasno je da u Humskoj nešto nikako ne štima i da će morati da se menja u svakom smislu. Poraz kao poraz nije toliko strašan, ali činjenica da crno-beli izgledaju tako užasno na terenu, jeste...

Za razliku od njih, trener Srđan Blagojević bio je vrlo opširan u svom izlaganju i imao je šta da kaže posle meča, pre svega tražeći pozitivne stvari u lošem rezultatu. Objasnio je da je atmosfera u klubu poremetila samopouzdanje njegovih igrača i da ono mora iznova da se gradi, dok kao po običaju nije želeo prstom da upire ni u koga - pa ni u trenere koji su ga menjali.

-Oni su zbog svih ovih dešavanja izgubili veru u sebe. To je razlika između dva meča, samopouzdanje je poljuljano. Ja sam u pripremi utakmice pokušao slikovito da pokažem igračima da je tu utakmicu u Humskoj počelo sedam igrača koji su i danas. Da su tu Milić i Trifunović, bilo bi devet igrača. Ako su tada pokazali da mogu, nema razloga da ne veruju da mogu i sada. Okolnosti su to malo promenilo. To je deo procesa, posao ispred nas. To iziskuje trud svih nas, i igrača i nas u stručnom štabu. Radimo paralelno sa takmičarskim ciklusom - rekao je trener Partizana.

Ostaje da se vidi kakve će odluke biti i šta čeka crno-bele u narednom periodu.