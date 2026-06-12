Najpre će se u Torontu sastati Kanada i Bosna i Hercegovina od 21 časa, a zatim Sjedninjene Američke Države i Paragvaj u Los Anđelesu u tri sata posle ponoći. Posebna grupa ljudi baviće se prvim duelom.

Naime, kanadska televizija TSN prikupila je grupu ljudi za prenose i analizu utakmica Svetskog prvenstva, a među onima koji će se baviti tim posleom nalazi se i Milan Borjan!

Učesnik prošlog SP tako će biti deo i ovog, ali u drugoj ulozi i to na glavnoj TV stanici u državi.

Njemu će pomagati i nekadašnji golman i kolega iz Bosne i Hercegovine Asmir Begović, bivši kanadski reprezentativci Džulijan De Guzman, Atiba Hačinson, Tosejnt Rikets, Džejson De Fos, Teri Danfild, Džim Brenan, bivši fudbaler iz Irske Kevin Klibejn, ali i Škotske Stiven Koldvel, kao i Kristijan Džek, odnosno fudbalerke Džejni Sonis i Kler Rastad.